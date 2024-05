Itt egy Erdély, ott egyetlen román: a meccs, amikor kettéválik a magyar tábor

Roberto Gliga. A 31 éves, bukaresti születésű csatár a román válogatott egyetlen ízig-vérig román hokisa. Igaz, ő is erdélyi csapatban, a Brassóban játszik. Az édesapja nyomdokain halad, hiszen Marius Gliga is jégkorongozott, méghozzá kiválóan, ám ő sohasem hagyta el Bukarestet, a Steauát. A román válogatottban van még három honosított játékos, a finn Haaranen és két orosz, Zagidullin, valamint a KHL-ben anno egy évtizedet lehúzott, 39 évesen is gólerős Szkacskov. Ennyi.

Adorján Attila 2019-ben még a magyar válogatott kapujában a franciák elleni meccsen. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Helyesebben van még egy visszahonosított magyar is. A szintén kapus Adorján Attila. Aki Becze Tihamér útját járva anno vállalta a négyéves kihagyást, csak hogy magyar válogatott lehessen, de mert nálunk csak felkészülési tornákon kapott lehetőséget, a Csíkszereda kapusa az idei vb-re elfogadta a román invitálást és ismét román színekben szerepel.

Adorján visszatért a román válogatottba, Becze nem

Sokáig az a hír járta, hogy így tesz Becze is, de miként a múlt héten a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, inkább a nagy egészet nézte, s úgy döntött, fontosabb a büszkeség, megvan a román válogatott nélkül.

S hogy még pikánsabb legyen az összkép: a magyar válogatott csapatkapitánya nem más, mint Erdély Csanád…

Zagidullin és Szkacskov már két éve, a ljubljanai divízió I/A világbajnokságon is szerepelt a román csapatban, akkor a magyar válogatott 4-2-re győzött. Az idei vb-re készülve sokan arra számítottak, a román csapat még erősebb lesz. Annak alapján, hogy a három erdélyi klubcsapat, a Csíkszereda, a Gyergyó és a Brassó egyre meghatározóbb szerepet játszik a magyar bázisú bajnokságban, az Erste-ligában. Idén például a rájátszásban az FTC mellett e három együttes jutott be a legjobb négy közé, végül a Brassó lett a bajnok; tavaly pedig a Gyergyó.

A román válogatott nem igazolja a félelmeket

Az eddigi eredmények rácáfolnak a félelmekre. Románia előbb Olaszországtól, majd Szlovéniától is súlyos, 6-1-es vereséget szenvedett. A magyar válogatott viszont Japán (3-1) után a Koreai Köztársaságot (6-2) is legyőzte. Méghozzá javuló játékkal, egységet mutatva.

A jégkorong-világbajnokságokon rendre egyetlen mérkőzés van, amikor a magyar tábor két részre szakad. A székelyek, mi mást is tehetnének, a magyar–román meccsen az övéiket biztatják. Évek óta az is hagyomány, hogy aztán a szurkolók együtt éneklik a magyar himnuszt – a győztes csapat tiszteletére. Utána jöhet ráadásként a székely himnusz. Amit a románok mindig sérelemként élnek meg, de ezzel már nem csak ők, mi is megtanultunk együtt élni.

Sofron: Sok barátom játszik a riválisnál Persze a magyar válogatottban is akadnak székelyföldi születésű játékosok, négyen is: Sofron István, Sárpátki Tamás, Fejes Nándor és Mihály Ákos, nekik duplán különleges lesz a szerdai meccs. – Sok barátom, klubtársam játszik a riválisnál. Az mindig egy érzelmi plusz, ha a székelyek találkoznak – jegyezte meg a találkozó előtt Sofron a Ripostnak nyilatkozva. A Csíkszereda csatárának persze először amiatt kell izgulnia, nehogy eltiltsák, mert a Koreai Köztársaság elleni mérkőzésen végleges kiállítással küldték le a pályáról. Sofron az esetről azt mondta, véletlen ütközés volt, nem szándékos, s persze reméli, hogy megússza az eltiltást.

A magyar szurkolók természetesen lelkesen megünnepelték a Koreai Köztársaság elleni győzelmet. Stipsicz Bence a góljáról is beszélt: