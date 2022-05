Örömhoki, s persze csak magyar győzelem születhetett

Előzetesen arra számíthattunk, hogy a román csapat ellenállása addig tart, amíg a mieink el nem húznak két góllal. Nem így történt. Mert bár a kétgólos vezetés Nagy Gergő, majd Magosi Bálint találatával már megvolt a 13. percre, utána váratlanul erőre kaptak a sárga mezesek, és a második húsz percben nyolc perc alatt egyenlítettek.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Két perc múlva ugyan Kulmala visszaszerezte a vezetést – Sebők Balázzsal szinte egyszerre csaptak rá a korongra –, de a találkozó ezután is szorosan alakult, azt is mondhatnánk, hogy nyögvenyelősen, Sofron István csak az 57. percben ütött bombagóllal állította be a 4-2-es végeredményt.

A találkozó után aztán minden szurkolónak és szinte mindegyik játékosnak szólt a magyar, majd a székely himnusz.

A feljutás mellé megvan tehát az áhított győzelem, mégis lehet hiányérzetünk. A torna erőviszonyait úgy jellemezhetjük, hogy Szlovénia kiemelkedett a mezőnyből, a másik négy csapat között már kisebb volt a különbség, szerencsére az sem vitatható, hogy Magyarország volt a második legjobb. Az elitben azonban ennél sokkal, de sokkal több kellene. Különben az A csoportos vendégjáték nem felejthetetlen, hanem kijózanító élmény lesz jövőre.

Magyarország–Románia 4-2 (2-0, 1-2, 1-0), gólszerzők: Nagy (9.), Magosi (13.), Kulmala (30.), Sofron (57.), illetve Gliga (21.), Ferencz-Csibi (28.).

Az állás: 1. Szlovénia 9 pont, 2. Magyarország 9, 3. Litvánia 6, 4. Koreai Köztársaság 3, 5. Románia 0. Ez egyben a végeredmény, hiszen a hátralévő Szlovénia–Koreai Köztársaság mérkőzés már nem befolyásolja a sorrendet.

Szlovénia és Magyarország feljutott az elitbe, Románia kiesett a divízió I/B-be.