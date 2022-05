Az elmaradt katarzis és a székely leleményesség

A feljutást a körülmények szerencsés összejátszása folytán különben is, már a torna előtt szinte elvártuk, így most még inkább természetesnek vesszük. A katarzist tartogassuk nagyobb kihívások idejére. Volt már benne részünk, s higgyünk benne, még lesz is. Az újabb A csoportos szereplés olyan kiváltság, ami ismét hat szűk esztendő után, hétévenként adatik meg a magyar válogatottnak. Olyan lehetőség, amelynek apropóján talán nem csupán nosztalgikus nekibuzdulás felidézni, milyen is az, ami régen volt.

Borítókép: Mára csupán egy feladat maradt, az ünneplés (Fotó: MJSZ)