A Paks is rossz főpróbát tartott a Magyar Kupa döntője előtt

Szép jubileumhoz érkezett a Paks: a Kisvárda ellen az 500. mérkőzését játszotta az élvonalban. A klub közismerten roppant büszke arra, hogy ezen az ötszáz meccsen kizárólag magyar futballisták szerepeltek a színeiben, és természetesen ez így volt most is. Ugyanez az ellenfélről messze nem volt elmondható, a Kisvárdában a kapus Dombó Dávidon kívül csak légiós került be a kezdőcsapatba.