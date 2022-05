Román koalíciós válság a hokis himnuszbotrány után?

A szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion is elítélte a székelyföldi jégkorongozók gesztusát. A már több alkalommal is „öngólt” lövő politikus ezúttal is rendesen égette magát, megengedhetetlennek nevezve, hogy miután a mérkőzés végén lejátszották a magyar himnuszt, majd a szurkolók a játékosokkal együtt elénekelték a székely himnuszt, a román indulót a rendezők elmulasztották lejátszani. Azt nem tudni, valóban fogalma sincs vagy csak egyszerűen elhallgatta, hogy a jégkorong-mérkőzések végén a győztes nemzet himnusza csendül fel.

A parlamenti többséget alkotó, koalíciótag Szociáldemokrata Párt elnöke, Marcel Ciolacu is tűrhetetlen provokációnak nevezte a szlovéniai eseményeket, és kész a koalíció – amelynek a magyarok pártja, az RMDSZ is tagja – elé vinni az ügyet.

A nagy nyomást a Román Jégkorong-szövetség vezetői sem hagyhatták figyelmen kívül, Alexandru Hălăucă elnök be is jelentette: sürgősen összehívja az ügyvezető testületet, hogy vizsgálja meg a videófelvételeket, amelyek tanúsága szerint a román válogatott magyar nemzetiségű tagjai is együtt éneklik a székely himnuszt a magyar válogatott játékosaival és a magyar – no meg a Székelyföldről érkező – szurkolókkal. Az messze nem egyértelmű, milyen büntetést szabhatnának ki a hokisokra, tekintve, hogy a szervezet szabályzatában csak a Románia jelképeire vonatkozó utalás szerepel.

Megkapta a magáét Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi minisztere is, aki a Csíkszeredai Sportklub mezében, szalmakalappal a fején szurkolt a drukkertenger közepén.

A román kritikák szerint Tánczosnak közméltóságként Románia válogatottját kellett volna támogatnia. A liberálisok egyenesen Tánczos lemondását követelik.

– Számomra felfoghatatlan, hogy ma, amikor a keleti szomszédunkban háború dúl, gazdasági válság sújtja a térséget, az ország elöljáróinak az a legnagyobb problémájuk, hogy a hokiválogatott néhány tagja spontánul elénekelte a székely himnuszt a Ljubljanában rendezett jégkorong-világbajnokságon. A spontán éneklésért sem a szakszövetség, sem a minisztérium nem vonhatja felelősségre a játékosokat. És nem a sportminiszternek kell ezért magyarázatot adnia, mint ahogyan a szállításügyi minisztert sem terheli felelősség, hogy a vonaton a jegyellenőr és az utasok mit dalolnak – fogalmazott Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a parlamentben reagálva a román nacionalista párt által felvetett rágalmakra.

Némi energiát talán arra is érdemes lenne fordítani, hogy megértessék a nemzetféltő román politikusokkal: székelyek és magyarok nélkül gyakorlatilag nem létezne román jégkorongozás.

Borítókép: Csak a meccs erejéig voltak ellenfelek (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)