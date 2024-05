Mészöly Géza elmondta, miért vár fontos feladat az Újpestre pénteken

Noha a Ferencváros mellett az 1912 óta folyamatosan a legmagasabb osztályban szereplő Újpest az egyetlen olyan csapat, amely sosem hagyta az utolsó fordulóra az élvonalbeli tagsága meghosszabbítását, a lila-fehér együttest az elmúlt évekhez hasonlóan az aktuális idényben is meglegyintette a kiesés szele. A február óta már Mészöly Géza vezetőedző irányításával készülő gárda áprilisban nem szerzett pontot – miközben üldözője, a Kisvárda megtáltosodott –, így nehéz helyzetbe került, ám az előző hétvégén stílszerűen, a Diósgyőr 7-0-s legyőzésével, két körrel a bajnokság vége előtt biztosította be helyét az új idényre is az NB I-es mezőnyben.

Felszabadultabban készültek

– Nagyon vártuk már, hogy pont kerüljön a kiesési mizéria végére és végre megnyugodhasson mindenki a klub háza táján, a játékosok, a vezetők, a szurkolók, mindenki nagyon áhította már ezt az áprilisi nehézségek után. A március végén, Pakson megszerzett három pont után én sem gondoltam volna, hogy nehéz hetek várnak ránk, de ilyen a foci, a végén a csapat nagyon-nagyon motiváltan és jó játékkal egyértelműsítette, hogy a következő szezonban is az első osztályban szeretné folytatni – kezdte a lapunknak nyilatkozó Mészöly Géza, aki a két korábbi újpesti edzősködését követő téli kinevezése óta eddig tizenegy bajnoki mérkőzésen irányította az Újpestet. – Bár áprilisban nem jöttek az eredmények, a csapat megdolgozott a bennmaradásért, több olyan mérkőzésünk is volt, amiben benne volt a lehetőség, hogy pontot, pontokat szerezzünk és már korábban bebiztosítsuk a célunkat. Természetesen nagyon örülünk, hogy már biztos az élvonalbeli tagságunk a következő szezonra is, így az elmúlt néhány napban felszabadultabban készülhettünk. Mégis azt érzem a fiúkon, hogy tudják: még nincs vége a szezonnak, hiszen két fontos mérkőzés vár ránk – folytatta az ötvenhét éves szakember.

Mészöly Géza és az Újpest az utolsó fordulóban a Dejan Sztankovics által felkészített Ferencvárossal találkozik majd. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mészöly Géza bízik csapatában

Az élvonalbeli bajnokság utolsó előtti, 32. fordulóját pénteken 20.15-től az Újpest és a Kecskemét összecsapása nyitja meg (tv: M4 Sport). Ez lesz az Újpest FC utolsó bajnokija a 2023/2024-es kiírásban a Szusza Ferenc Stadionban, ezt követően már csak egy Ferencváros elleni derbi vár a lilákra a Groupama Arénában.

– Bízom benne, hogy a Kecskemét elleni mérkőzésen is tudásunk legjavát nyújtjuk és szépen zárjuk az utolsó hazai mérkőzést ebben az évadban. Érzésem szerint ez így is lesz – folytatta Mészöly. – A kecskemétiek elleni bajnoki azért is fontos, mert ha sikerül nyernünk, két jó eredménnyel a hátunk mögött mehetünk a Ferencvároshoz. Arról a meccsről már beszéltünk a csapattal, senkit nem kell motiválni, mindenki szeretné megmutatni, hogy egyénileg és csapatszinten is versenyképesek vagyunk. Kemény feladat lesz, készen állunk rá, de előtte még vár ránk egy meccs a Kecskemét ellen.

Hamarosan megkezdődhetnek a tárgyalások

Mint ismert, az Újpest FC-t korábban birtokoló belga tulajdonos, Roderick Duchatelet februárban eladta a klubot, amelynek új tulajdonosa, a Mol Csoport a nyártól láthat igazán munkához. A megújulás egyik érdekes kérdése lesz, hogy milyen szerepet szánnak a Duchatelet hívására visszatért Mészöly Gézának, akinek sajtóhírek szerint lejár a szerződése az Újpesttel.

A Magyar Nemzet információ szerint a vezetőedző és a klub mosta­náig nem tárgyalt a közös folytatásról, ám abban korábban megállapodtak, hogy a pénteki bajnoki utáni időszakban megkezdik az egyeztetéseket Mészöly Géza és a szakmai stáb jövőjéről. Előfordulhat tehát, hogy nemcsak a szép hazai búcsú lesz ma este a tét, hanem egy jó meccsel akár saját alkupozícióján is javíthat az 57 éves tréner, aki 2004–2006, majd 2010–2011 között edzősködött korábban Újpesten.

Az Újpest és a Kecskemét élvonalbeli párharcának története egyébként 2008 óta íródik, az Újpest pályaválasztása mellett pénteken a tizenegyedik alkalommal találkoznak a felek. A Szusza-stadionban mindössze egyszer, 2022. október 7-én tudtak győzni a kecskemétiek, a további tíz Budapesten lejátszott bajnokit az Újpest nyerte – legutóbb 2023. október 21-én 5-3-ra. Érdekesség, hogy akkor is duplázott Csoboth Kevin, aki múlt szombaton, a Diós­győr ellen is kétszer volt eredményes.

NB I, a 32. forduló programja Péntek Újpest–Kecskemét 20.15 Szombat MTK Budapest–Puskás Akadémia 15.30 Zalaegerszeg–Paks 17.30 Diós­győr–Ferencváros 19.30 Vasárnap Kisvárda–Mezőkövesd 14.15 Debrecen–Fehérvár 19.30 Minden mérkőzést élőben láthatnak az M4 Sporton! A bajnokság állása 31 forduló után: 1. Ferencváros 71 pont, 2. Paks 54, 3. Fehérvár 53, 4. Puskás Akadémia 49, 5. Debrecen 45, 6. MTK 43, 7. Zalaegerszeg 42, 8. Diósgyőr 41, 9. Kecskemét 39, 10. Újpest 37, 11. Kisvárda 28, 12. Mezőkövesd 20. Részletes tabella ITT!

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.