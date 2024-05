Rendbontásra készülnek ma este az MVM Dome-ban + videó

A kanadai válogatott nem változtat a bevált forgatókönyvön. Tavaly, a finnországi vb előtt is a mieink ellen tartotta a főpróbát, és akkor az MVM Dome-ban május 9-én 14 756 néző előtt 5-2-re győzött – ami számunkra mindenképpen vállalható eredmény volt –, majd megnyerte a vb-t. Most pedig a pénteken kezdődő csehországi vb előtt újra nálunk tartja a főpróbát a juharleveles alakulat azután, hogy vasárnap Bécsben 5-1-re verte az osztrákokat.

A bolzanói diadal után ma itthon lép jégre a válogatott (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az MVM Dome-ban 19 órakor (tv: M4 Sport) kezdődő találkozón a kanadaiaknál jégre lép a jelen és a jövő egyik legnagyobb szupersztárja, a 18 évesen már rekordok sorát tartó Connor Bedard is. A csatár a Chicago Blackhawks 1/1-es választása volt a drafton, első NHL-szezonjában 68 mérkőzésen 22 góllal és 39 assziszttal segítette csapatát. Sok szakíró szerint hamarosan elérheti a legnagyobbak, Wayne Gretzky és Sidney Crosby szintjét. Kapusposzton Jordan Binnington a legnagyobb név, ő 2019-ben Stanley-kupát nyert a St. Louis Blues csapatával. Szintén 2019-ben ért csúcsra Colton Parayko, és a bekk is azóta is a St. Louist erősíti. A keret harmadik Stanley-kupa-győztese Bowen Byram. A hátvéd 2022-ben a Colorado Avalenche csapatával lett bajnok, de már a Buffalo Sabres játékosa.

A kanadai keret:

kapusok: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Nico Daws (New Jersey Devils), Joel Hofer (St. Louis Blues)

hátvédek: Bowen Byram (Buffalo Sabres), Kaiden Guhle (Montreal Canadiens), Jamie Oleksiak (Seattle Kraken), Colton Parayko (St. Louis Blues), Owen Power (Buffalo Sabres), Damon Severson (Columbus Blue Jackets), Olen Zellweger (Anaheim Ducks)

csatárok: Connor Bedard (Chicago Blackhawks), Michael Bunting (Pittsburgh Penguins), Macklin Celebrini (Boston University), Dylan Cozens (Buffalo Sabres), Adam Fantilli (Columbus Blue Jackets), Ridly Greig (Ottawa Senators), Dylan Guenther (Arizona Coyotes), Andrew Mangiapane (Calgary Flames), Jack McBain (Arizona Coyotes), Jared McCann (Seattle Kraken), Dawson Mercer (New Jersey Devils), Brandon Tanev (Seattle Kraken)

A találkozón köszön le a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Don MacAdam, a 73 éves kanadai szakvezető tehát éppen a szülőhazája válogatottja elleni meccsen búcsúzik.

– A felnőtt férfi és női válogatott kiesése után azonnal visszajutott az elitbe, ezen kívül az utánpótláscsapatok is jól szerepeltek a világbajnokságokon. Ha ma húznánk egy vonalat, hogy hol vannak, milyen helyezéseket értek el a magyar csapatok, akkor magasabban, mint 2021-ben – szögezte le Don MacAdam. A szakvezető ezzel arra utalt, hogy amikor Magyarországra érkezett és a szövetségben kinevezték szakmai igazgatónak, azzal a céllal vállalta el a feladatot, hogy amikor majd befejezi a munkát, a magyar jégkorong jobb legyen, mint előtte volt.