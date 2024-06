Extra teher Csipes Tamarán, be kell biztosítani a zsákmányt

Emberpróbáló feladat a triplázás. Csak az olimpiákat tekintve a magyar női kajakban korábban Kovács Katalin, és vállalkozott rá. Előbbi a 2008-as pekingi olimpián mindhárom számnak esélyesként vágott neki, kettesben (Janics Natasával a címüket megvédve) győzött, a négyessel (Szabó Gabriella, Kozák, Kovács, Janics) második, egyesben viszont némi csalódásra csupán negyedik lett. Rióban, 2016-ban Kozák Danuta egyedi bravúrként mindhárom számban győzött (kettesben Szabóval, négyesben Szabóval, Csipessel és Fazekas Krisztinával). Öt év múlva Tokióban, kihasználva, hogy egyesben és kettesben nemzetenként két egység indulhatott, nem csupán Kozák, hanem Csipes is triplázott. Vegyes eredményeket elérve. A négyes (Kozák, Csipes, Kárász, Bodonyi) győzött, egyesben Csipes második, Kozák negyedik, párosban pedig Kozák és Bodonyi harmadik, Medveczky Erika és Csipes negyedik lett.

Csipes Tamara kiválóan teljesített a múlt heti válogatón. Az Eb-n a nemzetközi mezőnyben is lemérheti a formáját. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

Csipes Tamara idén is vállalja a triplázást – az Európa-bajnokság hivatott eldönteni, hogy 34 évesen bírja-e az extrém terhelést. Csipes mellett a válogatón egyesben második Gazsó Dorka is biztos olimpiai csapattagnak tekinthető, sőt azt is kijelenthetjük, Párizsban ők indulnak szólóban, valamint együtt párosban is.

Hüttner Csaba még nem írja le Kozák Danutát

A négyesnek azonban még bizonyítania kell az Eb-n. A válogató eredményei alapján Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes és Gazsó alkotja a hajót, az egyéniben csupán hatodik Kozák Danuta kimaradt az Eb-csapatból, de Hüttner Csaba még nem mondott le róla.

– Egyesben hatodik lett, de ez természetesen nem írja felül a korábbi nagyszerű eredményeit. Sajnos párosban nem láttuk versenyezni, és így az Eb-n sem fogjuk. Az Eb-szereplés után tudunk majd abban gondolkodni, hogy melyik irányba menjünk – beszélt Kozák Danuta kilátásairól a válogató után kissé sejtelmesen a szövetségi kapitány.

Nos, amennyiben a négyes győzne az Eb-n, akkor semmi sem indokolja a megbontását, ha viszont lemarad a dobogóról, akkor szinte kötelező folytatni a kísérletezést. Érdekes helyzet köztes esetben állna elő, természetesen az időeredmények és a helyezések közötti különbség figyelembevételével.

Nádas Bence és párosban megnyerte a szétlövést. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

A férfi négyes sincs még biztonságban

A férfi kajakos szakág annyival könnyebb helyzetben van, hogy amíg a nőknél csupán négy, itt megvan mind a hat kvóta. Ezek elosztása is adott: a két világklasszis szólista, és Varga Ádám mellett a négyes alkotja a csapatot. A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összetételű négyes megnyerte a válogatót, a szegedi világkupán viszont csak hatodik lett. Kettesben Nádas és Tótka az elvesztett hazai válogató és a világkupa kilencedik helye után javított, megnyerte a második válogatót és a szétlövést is a Kurucz Levente, Opavszky Márk duóval szemben.