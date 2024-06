Légiósok, akik megjárták a magyar NB I-et, most pedig viszontláthatjuk őket az Eb-n

Varga Barnabás és Csoboth Kevin – előbbi trió a Ferencvárost erősíti, utóbbi játékos pedig az Újpest labdarúgója. Négyükben egyvalami közös: valamennyien a magyar első osztályból lettek tagjai szövetségi kapitány Euró­pa-bajnoki keretének. Közülük a legtöbb válogatottsággal Dibusz Dénes büszkélkedhet, ő eddig 36 alkalommal védte a nemzeti tizenegy kapuját. Botka Endre 26-szoros válogatott, Varga Barnabás pedig 11-szer viselhette a címeres mezt. Csoboth Kevin nyolcszor szerepelhetett a válogatottban, Botkához hasonlóan azt köve­tően harcolta ki helyét az Európa-bajnoki keretben, hogy a márciusi felkészülési mérkőzésekre nem kapott meghívást. Rajtuk kívül is több olyan játékos lehet ott a kontinenstornán, aki megfordult Magyarországon.

A válogatott gólerős csatára, Varga Barnabás (19) is az NB I-ből megy az Európa-bajnokságra. Fotó: Mirkó István

Georgia keretéből hárman is légióskodtak nálunk

A 2000 után először kijutott Szlovénia védője, Miha Blazic 2017 és 2022 között öt évig volt a Fradi játékosa, így részese lehetett a klubtörténelem egyik legsikeresebb időszakának. Négy magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, emellett tagja volt a 2019-es és 2021-es Európa-liga, valamint a 2020-ban Bajnokok Ligája-főtáblás együttesnek is. Manapság már a lengyel Lech Poznant erősíti.

Miha Blazic (4) eddig 32 alkalommal volt szlovén válogatott. Fotó: MB Media

Georgia korábban sosem járt Eb-n, most viszont pótselejtezőn kivívta az indulási jogot. A szövetségi kapitány, Willy Sagnol három olyan labdarúgóra is számít, aki ismerős lehet a magyar szurkolóknak: Lasha Dvali a Ferencváros, Budu Zivdivadze a Mezőkövesd, az Újpest és a Fehérvár, Giorgi Kvilitaia pedig a Győr színeiben szerepelt nálunk. A ma már a ciprusi ­APOEL Nicosiát erősítő Dvali ferencvárosi időszaka részben egybevág Miha Blazicséval, a grúz 2019-től 2022-ig tartozott a Fradihoz. A 32-szeres válogatott hátvéd szintén négy élvonalbeli bajnoki címmel és egy kupagyőzelemmel büszkélkedhet, emellett szerepelt az El és a BL csoportkörében is. Budu Zivzivade több klubot is megjárt Magyarországon: a Mezőkövesd labdarúgójaként ismerhették meg, aztán Fehérvárra, majd Újpestre került. Tavaly januárban Székesfehérvárról igazolta át a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC-be. Kvilitaia annak ellenére is magyar bajnoknak mondhatja magát, hogy 2013 és 2015 között csupán 11 bajnokin viselte a győriek mezét.