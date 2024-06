Szövetségi kapitány lett Sztanyiszlav Csercseszovból

Kazah és orosz lapok vasárnap arról számoltak be, hogy Sztanyiszlav Asztanába utazott, hogy pontot tegyenek a tárgyalások végére. Ez azóta meg is történt, és a kazah szövetség hétfőn arról számolt be, hogy az orosz szakember lesz a labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, az Ahmat Groznijhoz távozó Magomed Adijev helyét veszi át. A hírek szerint Csercseszovnak kettő plusz egy évre szól a szerződése.

A hatvanéves tréner korábban hazájában, Ausztriában és Lengyelországban is dolgozott, 2016 és 2021 között pedig az orosz válogatott szövetségi kapitánya volt. A 2021-es Európa-bajnokságot követően menesztették, miután csapata nem jutott tovább a kieséses szakaszba. 2021 decemberében került a Ferencvároshoz, ahonnan a KI Klaksvík elleni BL-selejtezős fiaskó után távoznia kellett, majd közel egy év telt el, mielőtt kinevezték volna Kazahsztán szövetségi kapitányának.

Unatkozni nem lesz ideje, pénteken Örményországgal (14.00, tv: Spíler 2), jövő kedden Azerbajdzsánnal (16.00) mérkőzik meg a csapata.