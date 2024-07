A holland sikerrecept: ez segíthet Anglia ellen is?

Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország, Anglia, Svájc, Hollandia, Törökország. Ez volt a negyeddöntősök névsora a németországi Európa-bajnokságon. A nyolc nemzet közül hét visszatérő vendég a nagy tornák kieséses szakaszában, de a törökökről vélhetően kevesen gondolták, hogy egészen a negyeddöntőig menetelnek. Sokáig úgy nézett ki, hogy a legjobb nyolc között is folytatódhat a mesébe illő történetük, Samer Akaydinnak köszönhetően a 35. perctől vezettek, és a második félidő elején nem álltak messze tőle, hogy két gólra elhúzzak. Végül azonban hat perc alatt kicsúszott a kezükből minden: a 70. percben Stefan de Vrij kiegyenlített, a 76.-ban pedig már a hollandok álltak továbbjutásra, Mert Müldür öngólja elődöntőt ért nekik, amelyet majd a Svájcot tizenegyespárbaj után búcsúztató angolokkal vívnak meg.

A holland játékosok szerint Wout Weghorstra nagy szükségük volt a törökök ellen Fotó: AFP/ANP MAG/Koen van Weel

A 2-1-es győzelemmel végződött meccs után a narancssárgáknak még nem az angolokon járt az eszük, inkább csak ünnepeltek. Illetve szombati ellenfelüket dicsérték, amely nagyon megnehezítette a dolgukat.

– Ez egy különleges dolog a nemzetünknek – árulta el Ronald Koeman szövetségi kapitány. – Egy kis nemzet vagyunk, és Anglia, Franciaország és Spanyolország társaságában elődöntőbe jutottunk, erre nagyon büszkék vagyunk. Szenvednünk kellett ma, de nincsenek könnyű meccsek az Eb-n. Mindkét csapat mindent megtett a győzelemért. Érzelmektől fűtött meccs volt, a szívünk vitt minket előre. Remek második félidőt produkáltunk. Mint mondtam, szenvednünk kellett, de nagy siker, hogy a legjobb négy közé jutottunk.

Weghorst gól nélkül is a hollandok nyerőembere lett

A Manchester City védője, Nathan Aké kiemelte, mi döntött a csapata javára. Egy játékos becserélése hozott nagy változást. – Az első tizenöt percben megtaláltuk a területeket a középpályán és nagyszerűen játszottunk. Aztán ők változtattak valamin, a pálya szélére szorítottak minket, ezzel megnehezítették a dolgunkat. De a második félidőben Wout Weghorst lett az ék, megtaláltuk őket a labdákkal, harcoltunk a második labdákért, ennek köszönhetően több helyzetet alakítottunk ki – magyarázta.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a meccs legjobbjának választott, a hollandok első gólját szerző Stefan de Vrij is. – Igazi csata volt ez a mai. A törökök nagy szívvel játszottak, olykor szenvednünk kellett. De a végén jól játszottunk, rászolgáltunk a győzelemre – mondta az Internazionale védője. – Jól kezdtük a meccset, de aztán sorra adtuk el a labdákat. Ők viszont megtartották, és egyre több helyzetet alakítottak ki, aztán a vezetést is megszerezték. Wout Weghorst becserélése sokat számított. Ő mindig küzd elől, segíti a csapatot. Jobban kezdtünk el játszani, végre mi is megtartottuk a labdát, és lettek helyzeteink. Két gólt szereztünk, és az egész csapat harcolt a győzelemért.

Wout Weghorst lehet talán az angolok elleni elődöntőben is a hollandok nem is olyan titkos fegyvere?