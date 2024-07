Toni Kroos féltené a lányát a migráció miatt Németországban

Nem túlzás, hogy most nemzeti hős Németországban. Annak ellenére is, hogy a nagy visszatérése a válogatottba nem filmekbe illő módon ért véget, miután pénteken a németek egy 119. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak a spanyol válogatottól, és ezzel a negyeddöntőben búcsúztak az Eb-től. Kroos el is mondta a meccs után, hogy ezzel szertefoszlott a közös álom, hogy hazai pályán megnyerjék az Eb-t.

Toni Kroos pályafutása véget ért a spanyol válogatott ellen, de az élete Spanyolországban folytatódhat. Fotó: EPA/Georgi Licovski

A 34 éves középpályás véleményére azonban kíváncsiak az emberek, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány például minden idők egyik legnagyobb német játékosának nevezte a hatszoros BL-győztes, 2014-ben világbajnok sztárt, akit a példás magánélete miatt is gyakran dicsérnek. Amikor Kroost búcsúztatták a Real Madridnál, egészen addig tartotta magát, amíg meg nem látta a gyermekeit, akkor elérzékenyült.

Két fia és egy lánya van, s amikor a „Lanz és Precht” című podcastben arról beszélt, hogy a visszavonulása után miért nem költözik haza a családjával Németországba, velük érvelt, s akarva-akaratlanul is felhívta a figyelmet a migrációs politika problémáira.

Kroos az ellenőrizetlen migrációt emlegette

– Németország már nem az a hely, mint tíz éve, amikor elköltöztünk – fogalmazott Kroos, aki 2014-ben igazolt a Bayern Münchentől a Real Madridhoz, amelyben a visszavonulásáig játszott. – Nem engedném el nyugodtan a lányomat este tizenegy után bulizni egy német nagyvárosban.

Kroos szerint a migráció folyamatosan jelen van a németek életében, és bár az Eb-n megmutatták, hogy nyitottak és elfogadók, az elmúlt években sok minden nagyon ellenőrizetlenül történt a bevándorlást illetően. A 114-szeres német válogatott futballista szerint a bevándorlók egy része nem válik a társadalom előnyére, és ha ezeket nem tudják kiszűrni, akkor a németek egyre inkább megosztottak lesznek a migráció kérdésében.

Kroosnak egyébként Mallorcán van egy háza, vélhetően ott telepedik le. Nem ő az egyetlen német, aki oda költözött, a Liverpool éléről leköszönő Jürgen Klopp is Mallorcán él jelenleg, igaz, ő közben építi az új otthonát Wiesbadenben.