Miért épít luxusvillát Jürgen Klopp éppen Wiesbadenben? Jó oka van rá!

Hamarosan wiesbadeni lehet Jürgen Klopp. A Liverpool népszerű, Premier League-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes leköszönő edzője a helyi lap információja szerint 2023 tavasza óta építi új otthonát Wiesbaden előkelő, gazdag negyedében, Sonnenbergben. A minden bizonnyal méregdrága ingatlant nem lehet megközelíteni, ezért egy frankfurti Eb-meccs miatt a városban töltött rövid idő alatt nem tudtuk szemügyre venni. Az viszont kiderült, hogy az építkezés még tart, de várhatóan még idén birtokba veheti a kétemeletes villát a Klopp-család.

Jürgen Klopp már civilben élvezheti a meccseket. Fotó: Neill Hall

Pontosabban Jürgen Klopp és a felesége, Ulla Sandrock. Sajtóhírek szerint a nőnek komoly szerepe lehetett abban, hogy a német edző az eredetileg 2026-ig szóló szerződését már idén nyáron felbontotta a Liverpoollal, és pihenőre vonult. Klopp azt mondta, hogy legalább egy évig nem szeretne edzősködni, de azt sem zárta ki, hogy soha többet nem fog már. Mindenesetre nagyon úgy tűnik, hogy a családjának szeretne több időt szentelni, amivel egybevág a hazaköltözés gondolata.

Bódog Tamás: Ő sem lesz fiatalabb, élni is kellene

– Először engem is meglepett a döntése, hogy pihenőre vonul, de abszolút megértettem őt – nyilatkozta lapunknak Bódog Tamás, aki Mainzban még csapattársa volt Kloppnak, majd amikor a német először edző lett, a játékosa is volt. – Nézzünk csak végig az eredményein, a Mainzot ő vitte fel a Bundesligába, a Dortmundot a középszerből vitte vissza az elitbe és a stagnáló Liverpoolt is felvitte a csúcsra. Mindig, mindenhol felépített valami nagyszerűt, de lassan huszonöt éve teljes hőfokon égett ebben a munkában, és ő sem lesz fiatalabb, közben élni is kellene. Nemrég született unokája, ezért is építkezik Wiesbadenben, így visszaköltözhet Mainz közelébe.

Jó oka van tehát az 57 éves Kloppnak arra, hogy éppen Wiesbadenben építkezzen, hiszen itt közel lehet a családhoz. – Végre nemcsak úgy nézek ki, mint egy nagypapa, hanem az is vagyok, ami klassz – nyilatkozta Klopp a rá jellemző stílusban.

Mainz szomszédos település, lényegében ikervárosok. Klopp Stuttgartban született, Frankfurtban és Mainzban futballozott, az utóbbi városban lett élvonalbeli edző, ott indult be a karrierje. Gyakorlatilag minden a Rajna-vidékhez köti, tehát azt is mondhatjuk, hogy hazaköltözik. Mallorcán vélhetően csak addig marad a feleségével, amíg elkészül a wiesbadeni ház.

Már tudja, mi az, ami nem hiányozhat a villából

Klopp egy interjúban már azt is elárulta, hogy mi az, ami biztosan lesz az épülő villában. – Soha nem gondoltam arra, hogy legyen egy trófeaszobám, de ez most megváltozott. Nem fogok túl sok időt ott tölteni, de ha eljön az idő, megteszem – árulta el Klopp.

A város Hessen tartomány központja, pedig a mintegy harminc kilométerre lévő Frankfurtot több mint kétszer annyian lakják. Persze Wiesbaden sem egy kisváros a közel 300 ezer lakosával, ráadásul komoly múltja van, hőforrásai miatt már a római korban fontossá vált. A XX. század elején kifejezetten gazdag városnak számított, az ország vagyonos emberei előszeretettel költöztek a gyógyfürdőiről és a kaszinójáról híres városba. Mivel csupán néhány órát töltöttünk a településen, és ennyi idő alatt is feltűntek a pompás, klasszicista épületek, múzeumok és a rengeteg park. Wiesbadent Németország legzöldebb nagyvárosának tartják, amely a kulturális élet központja is.

Wiesbaden híres a kulturális életéről, Erdogan török elnök aranyszobra a város művészeti fesztiváljára készült 2018-ban. Fotó: MTI/Armando Babani

Ami a futballt illeti, arról nem híres a város. Az SV Wehen Wiesbaden az előző idényben éppen kiesett a német másodosztályból, és egyébként is inkább a harmadik vonalban szerepelt az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor itt rendeznek egy hagyományos nemzetközi utánpótlástornát, amelyen többek között Mats Hummels, Lukas Podolski, Kai Havertz, Leon Goretzka és is kergette a labdát annak idején. Klopp pedig a Mianz edzőjeként egyszer 3-1-es győzelmet aratott Wiesbadenben a Bundesliga II-ben 2007-ben.

Jürgen Klopp innen lehetne német szövetségi kapitány?

Németországban sokan úgy gondolják, hogy Klopp előbb-utóbb a válogatott szövetségi kapitánya lehet, hiszen az nem napi szintű munka, mint egy klubot irányítani, és Wiesbadenből remekül elláthatná a feladatot, hiszen a nemzeti csapat edzőközpontja a közeli Frankfurtban van. Most éppen nincs kapitánykérdés Németországban, Julian Nagelsmann szerződése a magyar válogatott elleni győzelemmel és az Eb A csoportjából való továbbjutással automatikusan meghosszabbodott a 2026-os világbajnokságig. De az ambiciózus, 36 éves Nagelsmann ennél tovább aligha akar szövetségi kapitány lenni, amit a futballban sokan nyugdíjas állásnak tartanak, Klopp pedig legfeljebb nem egy, hanem két évet pihen, mielőtt újra munkába állna.

Volt már német szövetségi kapitány, aki Wiesbadenben élt: Helmut Schön, aki 1972-ben Eb-t, 1974-ben pedig világbajnoki címet nyert a Nationalelffel.

A Magyar Nemzet labdarúgó Európa-bajnokságra kiküldött tudósítója jelenti Németországból.