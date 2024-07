Ha volna gatyája Johnson kisasszonynak… Női vízilabdás esélyleső

Az Egyesült Államok nem csupán címvédő női vízilabdában, megnyerte az előző három olimpiát. Az amerikaiak kisiklásként a 2023-as fukuokai vb-n váratlan vereséget szenvedtek Olaszországtól a negyeddöntőben, de az idei dohai vb-n javítottak, és ismét győztek – a fináléban szoros mérkőzésen 8-7-re éppen a magyar válogatottat múlták felül.

Garda Krisztina lelkesíti a magyar játékosokat Fotó: MTI/Kovács Tamás

Általános véleményként az amerikaiak fölénye mérséklődött az elmúlt években, ám a kapusuknak, Ashleigh Johnsonnak köszönhetően továbbra is előnyt élveznek a többiekkel szemben. Egykori világklasszis, mi több, háromszoros olimpiai bajnok kapusként Szécsi Zoltán pontosan tudja értékelni az ő képességeit.

A férfiaknak is oktatni lehetne

Mondanám, hogy gatyáig tapossa ki magát a vízből, ha nem dresszben lenne, de volt már, hogy átláttunk a lábai között, annyira kiemelkedett. Egészen elképesztő atletikus adottságai vannak, iszonyatosan erős a combizma és a lábtempója, ráadásul még csak nem is darabos. Johnson kisasszonyt a férfiaknak is oktatni lehetne

– jellemezte a kiváló kapus képességeit igazán szemléletesen Szécsi Zoltán.

Szerinte az amerikai kapus tudásra lényegében egyenértékű az ob I-es kapusokkal, mármint a férfiakkal, ami azért is nagy szó, mert a hölgyek úgy általában a serdülő fiúkkal vannak egy szinten. A póló magyar legendája szerint csínján kell bánni az ilyen összehasonlítással, éppen ezért nem is híve a transzsportolóknak.

Úgy tűnhet, túl nagy szerepet szentelünk Ashleigh Johnsonnak. Nos, nem, a magyar válogatott kapusa, Magyari Alda is példaképeként néz fel az amerikai kiválóságra.

Elolvadóban az amerikaiak előnye

Az amerikaiak előnye azért is apad, mert a női póló mindenhol, így Magyarországon is egyre fejlődik. Szécsi Zoltán szerint a magyar női vízilabdában a 2006-os korosztállyal új szemlélet kezdődött. Ma már a lányok is megkapják ugyanazt a figyelmet és képzést, mint a fiúk. Szécsi Zoltán szerint minden remény megvan arra, hogy négy év múlva Los Angelesben legyőzzük az USA-t. Jelenleg a két magyar szövetségi kapitány, Mihók Attila és Cseh Sándor azonban érthetően egyelőre inkább a rutinos játékosokat részesíti előnyben.

Nem a továbbjutás, a negyeddöntő a kérdés

S hogy mit várhatunk a magyar válogatottól? Nos, a mieink sorsolása becsapós, csak látszólag kedvező.

Magyarország, Hollandia, Kanada, Kína és Ausztrália szerepel az A csoportban. Az ötből négyen jutnak be a negyeddöntőbe. Ez nem okozhat gondot.

Ám jó lenne a csoport első vagy második helyén végezni, mert a B csoportban – Spanyolország, Görögország, Olaszország, Egyesült Államok, Franciaország – várhatóan az USA és Spanyolország lesz az első kettő és ellenük pokolian nehéz lenne a negyeddöntő.

Éppen ezért mondja Szécsi Zoltán, az elsőtől a hetedik helyig bármi benne van a magyar válogatott szereplésében. Így hát a Hollandia ellen szombati nyitómeccsnek is óriási a tétje.

