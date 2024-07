Egyik sportolónknak olyan útja volt ma Párizsba, amilyen talán senki másnak nem lesz

A Wizz Air a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos partnereként szállítja az olimpiai csapat sportolóit a nyári játékokra. Az olimpikonok menetrendszerű járatokkal utaznak, így számtalan Budapest–Párizs járaton találkozhattak és találkozhatnak a következő hetekben az utasok a magyar csapat tagjaival. A ma reggeli Budapest–Párizs Orly járaton például közel száz sportoló, köztük a magyar férfi-vízilabdaválogatott tagjai repültek az esti ünnepélyes megnyitóra a különleges festésű Team Hungary repülőgéppel. Ez a repülőgép elsősorban a Budapest–Párizs Orly útvonalon repül a nyári olimpiai és paralimpiai játékok alatt. De nem csak a repülőgép festése tette különlegessé a mai utat: a Wizz Air járatának kapitánya Molnár Balázs volt, akinek fia, Molnár Erik a férfi-vízilabdaválogatott tagjaként a gép utasai között volt.

Útra keltek a pólósok Fotó: Baranyi Robert

Molnár Erik reméli, szerencsét hoz a közös út

– Apaként hihetetlen büszkeség számomra, hogy a fiam kijutott az olimpiára, azt pedig külön köszönöm a Wizz Airnek, hogy a MOB partnereként lehetővé tette számomra, hogy én vigyem ki Eriket élete eddigi legfontosabb versenyére – mondta Molnár Balázs, a Wizz Air pilótája.

Molnár Balázs és Molnár Erik Fotó: Baranyi Robert

– Mindannyiunk számára fontos és meghatározó élmény, hogy az olimpián is megmérethetjük magunkat, az egész csapat keményen edzett, hogy a lehető legjobb formánkat nyújtsuk. Versenyre még sohasem reptetett édesapám, de az Európa-bajnoki győzelem után ő hozott haza, így remélem, most is szerencsét hoz a közös utunk – mondta Molnár Erik.