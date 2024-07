Nagy a riadalom a magyar csapatnál – „Csenge és Lili végignézték az egészet...”

Kovács Zsófia helyére Székely Zója ugrik be?

Székely korábban az Nemzeti Sportrádióban arról beszélt, hogy tartalékként készül az ötkarikás játékokra, és tudomása szerint a becserélésének nincs időkorlátja.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány a közmédia helyszíni stábjának most úgy fogalmazott, amennyiben Kovács Zsófia nem tud versenyezni, „szinte biztosan” lehet még cserélni, kérdés, hogy erre Székely Zója is készen áll-e.

– A pódiumedzésen Kovács Zsófi kezdett felemás korláton, szép gyakorlatot mutatott be, mi Zsófi edzőjével, Trenka Jánossal úgy láttuk, hogy a leugrása is rendben volt, de Zsófi a lábához kapott és sajnos megsérült a műtött lába. Az orvosi team azonnal kezelésbe vette, pénteken reggel 9.30 órakor kerül sor az MRI-vizsgálatra, amely biztosabb diagnózist ad, és ez után dönt az orvosi team a további teendőkről. Egyéb vonatkozásban a MOB és a Magyar Tornaszövetség vezetői döntenek. Csenge és Lili végignézték az egészet, természetesen ők is a hatása alá kerültek, de megpróbáltuk őket felrázni. Zsófi edzője Zsófi mellett maradt, míg én a másik két versenyzővel maradtam. Sikerült elérni, hogy csak magukra és a gyakorlataikra figyeljenek, büszke vagyok rájuk, mert ami elvárható tőlük, azt hozták a pódiumedzésen – nyilatkozta Draskóczy Imre.