– Jól vagyok, nem élem meg ezt úgy, hogy az életem összeomlott. Nem az jár a fejemben, hogy én voltam a toronymagas esélyes, sőt csak én nyerhettem, mint ahogy néhányan gondolták. Sajnos az a helyzet, hogy a párbajtőr nem ilyen, tíz-tizenkét esélyese van minden versenynek, közülük bárki győzhet, egy olimpián pedig mindez hatványozottan igaz – mondta a Mol-csapatnak Siklósi Gergely.

Siklósi Gergely a legjobb 16-ig jutott Párizsban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Honvéd 26 éves párbajtőrvívójának, akinek az olimpiai ezüstje mellett egyéni vb-aranya is van, idén rendkívül erős szezonja volt, tavasztól kezdve gyakorlatilag nem rendeztek nélküle négyes döntőt rangos versenyen.

– Én is azt gondoltam, hogy én fogok nyerni. Még a Loyola elleni asszóban is végig biztos voltam benne, hogy valahogy megnyerem. Az járt a fejemben a hosszabbításban is, hogy akárhogy, de megszúrom.

Versenyzőnk az első asszójában semmi jelét nem adta, hogy problémái lennének. Pedig voltak.

Siklósi Gergely: Nem akartam elhinni, hogy ez történt

– Feszült és ideges voltam az utóbbi napokban, pedig általában egyáltalán nem jellemző rám, hogy stresszelek egy verseny előtt. Nem is aludtam jól az egyéni előtti éjszaka, és úgy összességében nem éreztem, hogy olyan kirobbanó kedvem lenne. A vereség után nem adtam interjút, mert nem is annyira csalódott, mint hitetlenkedő voltam. Nem akartam elhinni, hogy ez történt. Aztán beszéltem az edzőmmel, Dancsházy-Nagy Tamással és a barátnőmmel, s rájöttem, hogy vannak fontosabb dolgok az életben, mint egy sportverseny. Nálam fontosabb nem volt senkinek, hogy érmet szerezzek az egyéni versenyen, de nem voltam fegyelmezetlen, nem vívtam rosszul, így túl tudok lépni a vereségen. Félre kell tenni az önmarcangolást, mert van még előttünk egy fontos feladat. Két aranyért jöttem, de ha eggyel megyek haza, nem lesz nálam boldogabb ember. A kiesés után, amikor eszembe jutott, hogy lesz még egy csapatverseny, nagyon nehéznek tűnt a helyzet. Most már másként látom, nagyon is úgy érzem, hogy menni fog!