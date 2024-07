Pásztor Flóra a vérét adta, de bejutott a legjobb nyolc közé az olimpián

A tavalyi Európa-játékokon ezüstérmes, idén csapatban Eb-bronzérmes Pásztor Flóra, a Törekvés 26 éves tőrvívója a 32 között 15-12-re verte az amerikai Jacqueline Dubrovichot. Pászor a 16 között a kanadai Yunjia Zhang ellen lépett pástra, és újra győzött, ezúttal 15-5-re, így már ott van a legjobb nyolc között. A kanadai elleni asszójában, amikor a 14. találatot adta, ellenfele a tőrével rácsapott a kezére – pedig ez nem találati felület –, emiatt versenyzőnket rövid ideig ápolni kellett, mert a gyűrűs ujjánál kiserkent a vére.

Pásztor Flóra (jobbra) nagyon elpáholta kanadai ellenfelét Fotó: Csudai Sándor

Pásztor Flóra után Andrásfi Tibor is bejutott a nyolc közé

Pásztor Flóra a legjobb nyolc között a világranglista éllovasa, a címvédő amerikai Lee Kiefer vagy a kínai Huang Csien-csien ellen vív. Pásztor a világranglistán a 33. helyen áll.

Mint ismert, szombaton női párbajtőrben Muhari Eszter bronzérmes lett, ez a magyar küldöttség első érme Párizsban. Férfikardozóink (Szilágyi Áron, Szamári András, Gémesi Csanád) közül senki sem jutott el a legjobb nyolcig. Ma a férfi párbajtőrözőknél a regnáló világbajnok, a világranglista-vezető Koch Máté már a 32 között kiesett, ez újabb hideg zuhany volt számunkra, a tokiói olimpián ezüstérmes, a világranglistán második Siklósi Gergely és az Eb-bronzérmes Andrásfi Tibor azonban bejutott a 16-ba.

Ezt követően Andrásfi szoros küzdelemben, ráadástussal 13-12-re megnyerte második mérkőzését is, mégpedig a Koch Mátét búcsúztató, venezuelai Grabiel Lugó ellen, így csapattársáért is „bosszút állva” bejutott a nyolc közé. Hasonlóan alakult Siklósi Gergely asszója is a belga Neisser Loyola ellen. Siklósi 11-13-ról 13-13-ra egyenlített, amikor lejárt a vívóidő. A ráadásban a döntő tust azonban sajnos Loyola adta be, így olimpiai ezüstérmesünk kiesett.