Könnyek között jött le versenyzőnk a szőnyegről, Tokió szörnyűsége megismétlődött

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Pupp Réka másodszor szerepelt olimpián, Tokióban az ötödik helyen végzett. Most a világranglista hatodik helyezettjeként a 16 közé jutásért nem kellett tatamira lépnie, a nyolcaddöntőben pedig a mongol Lkhagvasuren Sosorbaram várt rá, aki már túl volt egy meccsen, ipponnal nyert a spanyol Ariane Toro Soler ellen. Pupp Rékával azonban nem bírt. Az Atomerőmű SE 28 éves sportolója jóval aktívabb volt, és végül lelépetéssel nyert, miután ellenfele begyűjtötte a harmadik intését. Pupp a nyolc között a világ- és Európa-bajnok, a világranglistán harmadik olasz Odette Giuffrida ellen lépett szőnyegre, akit az eddigi öt találkozójukon csak egyszer tudott legyőzni, s pályafutása legrosszabb emlékű vereségét is tőle szenvedte el: a tokiói olimpia bronzmeccsén.

A tokiói bronzmeccs: Giuffrida itt is nyert Pupp Réka ellen (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Pupp Rékát edzője, Braun Ákos próbálta vigasztalni

Most másfél perc akció nélkül telt el, az első intést pedig Pupp Réka kapta. A világbajnok Braun Ákos tanítványa ment előre, akadt is biztató akciója, de az olasz rutinosan védekezett. Aztán Giuffrida belekontrázott versnyzőnk egyik indításába, amiért vazaarit kapott. A hátralévő időben még begyűjtött egy figyelmeztetést, de ez már nem változtatott az eredményen, ő jutott az elődöntőbe.

Ottima prova di Odette Giuffrida che stacca il pass per le semifinali battendo l'ungherese Reka Pupp 🇮🇹🩵#HomeOfTheOlympics #Paris2024 #ItaliaTeam #Giuffrida pic.twitter.com/iccd3QfICU — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 28, 2024

Pupp Réka könnyek között jött le a szőnyegről, Braun Ákos próbálta vigasztalni. Versenyzőnk számára azonban még nem ért véget az olimpia, a vigaszágon a bronzérmet még megszerezheti. Ehhez két mérkőzést kell nyernie.

Az első ellenfele a 16 órakor rajtoló délutáni programban a vb- és Eb-harmadik izraeli Gefen Primo lesz, akit már háromszor legyőzött, és csak egyszer kapott ki tőle. Primo a világranglistán éppen Pupp Réka mögött áll a hetedik helyen.

– Túl korán voltam bevállalós, talán még egy kicsit fárasztani kellett volna az olaszt – nyilatkozott a könnyeivel küszködve Pupp Réka az MTI-nek. – De úgy gondoltam, el tud menni az a comb, amit beindítottam. Ezt ő is tudta, hogy be fogom indítani, és nem volt meg az az egyensúlyvesztés, ami kellett volna, ő pedig belekontrázott. Sajnálom, mert úgy gondolom, hogy azonos szinten állunk, és nagyon szerettem volna most, hogy én jöjjek ki győztesen ebből a mérkőzésből.

A férfi 66 kg-ban Pongrácz Bence a 16 közé jutásért ipponnal verte a nigeri Ismael Alhassanét, a nylcaddöntőben viszont ipponnal veszített az olimpiai és világbajnok japán Abe Hifumi ellen, így kiesett.