Kopasz Bálint az erős ellenfélnek örült, a hínárok szerencsére nem okoztak gondot

Férfi kajak kettesben az olimpia előtt állt össze a Kopasz Bálint, Varga Ádám és a Nádas Bence, Tótka Sándor duó is, s mindkét páros elérte az egyenes ágú továbbjutást kedden. Kopasz és Varga egyesben majd szerdán mutatkozik be, Nádas és Tótka a kettes előtt már a négyessel is evezhetett a párizsi olimpia pályáján. A négy kiváló magyar kajakos egyaránt bizakodó a sportág első versenynapja után.

Nádas Bence és Tótka Sándor párosát követte a középfutamba Kopasz Bálint és Varga Ádám is (Fotó: Csudai Sándor)

– Magunknak is kicsit zsákbamacskák voltunk, jónak értékelem, hogy sikerült egyből továbbjutnunk. Nem voltak szétesések, jól megoldottuk a pályát – értékelt Varga Ádám, aki lapunk kérdésére a körülményeket is elemezte. – Van valamekkora szél, szerencsére hozzászoktunk. Tegnap, amikor még nem volt verseny, evezés közben találtunk néhány hínárt, de szerencsére a pályán nem volt.

Kopasz Bálint örült az erős ellenfélnek

– Ez volt az első pályánk élesben ellenfelek ellen a nemzetközi mezőnyben. Nagyon örülök, hogy a legerősebb egység, az ausztrálok ellen versenyezhettünk, még ha tisztes távolságban meg is nyerték a futamot, de ők évek óta együtt gyakorolnak. Mi az elmúlt négy hétben kezdtünk el együtt edzeni, és teljesen különbözik a technikánk Ádámmal, egyesben még a csapásszámunk is. Párosban ezzel szerencsére nem volt gond, fejlődőképesek vagyunk – mondta bizakodva Kopasz Bálint, aki Tokióban egyesben lett olimpiai bajnok, éppen Vargát megelőzve.

Varga Ádám azért figyelmeztetett, hogy ez nem jelent automatikus sikert a párosnak:

A páros sajnos nem váltóverseny.

Párizsban is Kopasz és Varga képviseli K–1 1000 méteren Magyarországot, abban a számban szerdán lesz az első futamuk.

Tótka Sándor: Puha a víz

Kopaszhoz hasonlóan Tótka Sándor is olimpiai aranyat nyert Tokióban, K–1 200 méteren, az a szám azonban Párizsra kikerült a programból. Tótka idén négyesben, valamint Nádas Bencével párosban versenyez az olimpián – mindkét esetben 500 méter a táv –, s két sikeres egyenes ágú továbbjutás után értékelt.

– Elég puha a víz, ilyenkor pedig sokkal jobban kidomborodnak a technikai dolgok, sokkal jobban egyszerre kell evezni, talán ez nem volt meg. De ha egy ilyen rossz pályával tudtunk ilyen jól menni, az nem rossz. Hogy ha csak a hibák felét ki tudjuk javítani, akkor alig várom, hogy megnézzük, az mire lesz elég. Párosban ez volt az első vízre szállásunk Bencével, ennek ellenére elképesztően jó volt, sokkal jobbnak éreztem, mint a négyest – fogalmazott Tótka.

– Ahogy az egyik Formula–1-es csapatfőnök mondta: mindig az első futamon dől el, hogy milyen az autó. Nálunk most dőlt el, hogy melyik egység hogy áll, s mi mindkét egységgel nagyon jól állunk. A középdöntőre, majd a döntőre egyre jobb teljesítményt fogunk leadni, nagyon bizakodó vagyok a mai nap után – tette hozzá Nádas Bence.