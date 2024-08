Meglepő és zseniális lehet a Liverpool első igazolása Klopp távozása után

Jürgen Klopp távozása után sok minden átalakult a Liverpool háza táján, az új vezetőedző, Arne Slot mellett új sportigazgató is érkezett, a háttérstáb pedig a jelek szerint semmit sem akar elkapkodni, így a csapat még egyetlen új futballistát sem igazolt. A megbízhatónak számító The Athletic azonban arról számolt be, hogy információja szerint a Liverpool már véglegesíti Giorgi Mamardashvili szerződtetését a Valenciától, így a georgiai kapus lehet az új stáb első igazolása.

Mamardashvili nagy védésekkel bénította meg a portugálokat az Eb-n. Fotó: EPA/Miguel A. Lopes

A lap szerint több mint 40 millió euró lehet Mamardashvili átigazolási díja, és bár a megállapodás megszületik, nem csatlakozik ezen a nyáron Szoboszlai Dominikékhez, hanem azonnal visszakölcsönzik a Valenciának az idény végéig. A Liverpool így tulajdonképpen az egyik legnagyobb sztárja, Alisson hosszú távú utódját láthatja a kapusban.

A Liverpool mesteri terve Alisson utódlására

A brazil kapus hamarosan betölti a 32-t, a szerződése 2027 nyaráig szól, amikor már csaknem 35 lesz, s addigra Mamardashvili készen állhat a kapu átvételére. Annál is inkább, mert a Liverpool jelenlegi második számú kapusa, az ír Caoimhin Kelleher kezdő akar lenni, ha nem az Anfielden, akkor máshol; az ő szerződése 2026-ig szól, így legkésőbb jövő nyáron távozhat, a helyére pedig rögtön jöhet a georgiai a valenciai kölcsön lejártával. Aztán egy vagy két közös év Alissonnal, amelynek a végén ő lehet a kezdő kapus.

A 23 éves Mamardashvili jelenleg Európa egyik legtehetségesebb kapusa, a nyári Európa-bajnokságon ő volt a nyolcaddöntőig jutó Georgia egyik hőse, a legemlékezetesebb produkcióját a portugálok 2-0-s legyőzésekor mutatta be, amikor nem tudták bevenni a kapuját. Mamardashvili a legutóbbi La Liga-idényben 37 bajnokin 13 kapott gól nélküli meccset hozott össze a Valenciában, és jelenleg ő a világ legértékesebb kapusa a portós Diogo Costa mellett a 45 millió eurós értékével a Transfermarkt adatai szerint.