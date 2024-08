Az NB I különleges fordulójában szerencsét hoztak az öttusázók

Az MLSZ adatbankja alapján csak jövőre fejeződik be a labdarúgó NB I ötödik fordulója, a ZTE és a Ferencváros mérkőzését 2025 februárjában pótolják. Egyelőre csak annyi jelenthető ki, hogy a forduló harmadánál járva még nincs idegenbeli gól: a DVSC 3-0-ra kapott ki az Újpest otthonában, a Kecskemét 1-0-s vereséget szenvedett a DVTK vendégeként.

Az olimpiai negyedik öttusázó Guzi Blanka volt a kezdőrúgó, őt köszöntik a DVTK szurkolói (Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János)

Amellett, hogy két hazai győzelem született, található további párhuzam is az Újpest és a DVTK sikere között: mindkét meccs helyszínén olimpikon öttusázót köszöntöttek. A párizsi aranyérmes Gulyás Michelle az Újpest, az olimpián negyedikként végzett Guzi Blanka a DVTK sportolója. Utóbbi még a kezdőrúgást is elvégezte. Újpesten Gulyás mellett a szintén párizsi aranyérmes Márton Viviana és ikertestvére, Luana, valamint az idén ötkarikás ezüstérmet szerzett Tótka Sándor is a félidei ünnepeltek között volt.

A futballra áttérve: az Újpest győzelme sima volt, a DVTK a holland csereember, Acolatse találatával nyert 1-0-ra. Mind az Újpest, mind a Diósgyőr második győzelmét szerezte meg a bajnokságban.