Nagy botrány Kispesten – Az olasz szurkolók kifütyülték és hátat fordítottak az izraeli himnusznak

A Nemzetek Ligája A divízójában a 2. csoportban Budapesten is rendeztek mérkőzést, Izrael a Bozsik Arénában fogadta Olaszországot. A percek múlásával egyre jobban kijött a különbség a két csapat között, a vendégek végül 2-1-re nyertek, a szépítő gólt a ferencvárosi Abu Fani szerezte. A kispesti lelátó VIP-részlegén feltűnt egy izraeli zászlóval Sallói István is, aki aktív pályafutása során évekig légióskodott a közel-keleti országban, illetve a Fradi-szakvezetés is tiszteletét tette Kispesten, Pascal Jansen vezetőedző és Leandro is a helyszínen tekintette meg a találkozót, nyilvánvalóan Abu Fani játékára voltak kíváncsiak.

Abu Fani csereként beállva is betalált az olaszok kapujába (Fotó: AFP/Uwe Anspach)

A találkozó azonban félő, nem ért véget a lefújást követően, ugyanis a Mandiner beszámolója szerint az olasz szurkolók nem bírtak magukkal, több botrányos jelenet is borzolta a jóérzésű szurkolók idegeit. Az egyik kapu mögött kaptak helyet az olasz szurkolók, akik az izraeli himnuszt szórványos füttyszóval fogadták, néhányan hátat is fordítottak a pályának, ugyanakkor a meccsen nem zavartak sok vizet. Időszakonként felharsant egy-egy kósza rigmus – szerencsére palesztin zászló nem került elő –, de alapvetően a rájuk nem jellemző visszafogottsággal tekintették meg a találkozót.

Még szerencse – legalábbis egyelőre –, hogy maguk az izraeli újságírók még nem kezdtek el az üggyel foglalkozni, sokkal jobban bántotta őket az, hogy amíg Budapest ismét megoldotta egy kényesnek mondott sportesemény megrendezését, addig Nyugat-Európa egyik fővárosában sem tudják garantálni a futballválogatottjuk és szurkolóik biztonságát. Mindenesetre ősszel még kétszer játszik Izrael a Bozsik Arénában: októberben Franciaország, míg novemberben Belgium látogat a kispesti stadionba...