Ferencvárosi játékos ijesztett rá az olaszokra az NL-ben Budapesten

Magyarország nemcsak a magyar, hanem az izraeli válogatott miatt fontos főszereplője a Nemzetek Ligájának. A közel-keleti országban zajló háború miatt ott nem lehet mérkőzéseket rendezni, ezért Izrael a budapesti Bozsik Arénát adta meg hazai pályának, és hétfőn este ott fogadta Olaszországot. (A múlt héten Belgium Debrecenben volt házigazda az izraeliek ellen, mert a saját országában nem talált biztonságos helyszínt a mérkőzésnek…)

Nem volt könnyű dolguk a fehér mezes olaszoknak a jól védekező izraeliek ellen Fotó: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Egészen jó első félidőt láthattak a nézők, az albérletben hazai csapat jól védekezett, olykor veszélyesen kontrázott, ám nem úszta meg kapott gól nélkül: a 38. percben szép támadás végén Dimarco adott középre balról, Frattesi érkezett a leshatáron, és 8 méterről mellkassal helyezte a labdát a bal alsó sarokba. A fordulást követően Izrael próbált egyenlíteni, de a 62. percben egy gyors olasz támadás végén egy lövés kijött a kapusról, Moise Keane pedig 7 méterről a hálóba talált, és ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A 67. percben beállt az izraeli csapatba a Ferencváros játékosa, Abu Fani is. És, ha már beállt, a 90. percben szépített is, egy kavarodás után 13 méterről lőtt a kapuba.

Kylian Mbappé a 67. percig csak a kispadot koptathatta Fotó: AFP/Franck FIFE

A csoport másik mérkőzésén az előző körben a hazai pályán az olaszoktól sima vereséget elszenvedő franciák Belgiumot fogadták. A hazai csapatban Antoinne Griezmann és Kylian Mbappé is csak a kispadon kapott helyet, de a csapatuk ennek ellenére irányította a meccset, több helyzetet is kihagyott. Egészen a 29. percig, amikor Dembélé lövését Casteels bravúrral védte, ám a labda éppen Randal Kolo Muani elé került, ő pedig 7 méterről a gólvonalon áll Faes mellkasát találta el, onnan pedig a labda a hálóba vágódott. A szünetet követően is hazai fölénnyel teltek a percek, amelynek meg is lett az eredménye: az 58. percben Dembélé két csel után 15 méterről bombázott a léc alá. A belgák átütő erő nélkül támadtak, a franciák kihagytak még helyzeteket, és megérdemelten nyertek.

A többi divízióban akadt néhány meglepetés, az élre Koszovó kiütéses, 4-0-ás ciprusi győzelme kívánkozik, de Wales 2-1-es montenegrói sikerére sem sokan számítottak.