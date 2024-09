De Bruyne gálázott Debrecenben, olasz győzelem Párizsban

Mit kerestek a belgák Debrecenben? Több belga város, Liége, Brüsszel, Leuven, Antwerpen és Bruges sem tudta garantálni az izraeliek biztonságát, Benoit Hellings sportért felelős brüsszeli kormányzó pedig úgy vélte, hogy még zárt kapuk mögött is nagy kockázatot jelentett volna a rendezés, ezért inkább Magyarországra hozták a meccset.

A debreceni stadionban Kevin De Bruyne egyszer már „fellépett”, jó barátja, Tőzsér Dániel visszavonulásakor mondott itt kedves szavakat videoüzenetben egykori genki csapattársáról. Most élőben betette a lábát a Manchester City sztárja Debrecenbe, s ha már ott járt két gólt is szerzett Izrael ellen. A 21. percben második hullámból érkezve bombázott a kapuba, a második félidőben pedig tizenegyesből talált be. A kettő között Castagne öngóljával egyenlített Izrael, aztán Tielemans szerezte vissza a belga előnyt, a vége pedig 3-1 lett a papírforma szerint.