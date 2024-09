Szoboszlai egy kávéspohárral szórakozott, Nagelsmann üzent

Délelőtt még idehaza, a telki edzőközpontban tartott edzést Marco Rossi a magyar válogatott játékosainak, aztán a csapat elutazott Düsseldorfba, ahol szombaton először lép pályára az Európa-bajnokság óta. A magyar csapat első dolga a stadion bejárása volt a helyszínre érkezve, a játékosok és a stábtagok kedélyesen elbeszélgettek a düsseldorfi arénában.

Szoboszlai délelőtt még Telkiben edzett. Fotó: MLSZ

Az 54 ezres stadion leginkább a Herthában futballozó Dárdai Márton és Dárdai Palkó számára lehetett ismerős, hiszen a Düsseldorf a berliniekhez hasonlóan a Bundesliga II-ben szerepel jelenleg. Szoboszlai Dominik például a lipcsei időszakában egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára itt. A Liverpool sztárjának alighanem hiányzott a labda a pályán, így jobb híján egy műanyag kávéspohárral szórakoztatta magát, íme:

Nagelsmann világbajnok akar lenni

A magyar pályabejárás előtt a német válogatott már meg is tartotta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját a helyszínen. A Ripost tudósítása szerint Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt természetesen az Eb óta történt nagy változásokról kérdezték, például arról, hogy ki lehet a visszavonuló Toni Kroos utódja.

– Változott a keretünk, de teljesen mindegy, hogy ki játszik, a játékunk nem szabad hogy változzon – jelentette ki Nagelsmann, aki máris a 2026-os vb-re készül. – Azt mondtam, hogy világbajnokok akarunk lenni. Az lett volna a baj, ha nem így gondolom. Ha ezt kritizálja valaki, az bizony baj.

Nagelsmann a magyarok játékára is kíváncsi:

– Védekezésben erősek, de emlékezhetünk, hogy az Európa-bajnokságon nekik is voltak helyzeteik, s egyenlíthettek is volna. A magyarok most biztosan támadóbb futballt fognak játszani. Kíváncsi vagyok, hogy az Európa-bajnoksághoz képest hogyan teljesítenek majd.