Főhet Nagelsmann feje a magyar válogatott elleni meccs előtt

Tíz év telt el azóta, hogy 2014-ben Németország világbajnok volt Brazíliában, ahol a keret akkori legfiatalabb pályára lépője Julian Draxler volt, aki még ma is csak 30 éves, a kora alapján simán lehetne válogatott, de az ő pályafutása évek óta leszálló ágba került, és a szaúdi al-Ahliból aligha kapja meg újra az esélyt. A többiek már idősebbek, de még a nyári németországi Eb-n is kezdő volt a világbajnokok közül Manuel Neuer és Toni Kroos, játszott Thomas Müller is. Ők az Eb után lemondták a szereplésüket a nemzeti csapatban, Kroos vissza is vonult, így Julian Nagelsmann új hierarchia építésébe kezdhetett – immáron világbajnokok nélkül.

Toni Kroos a spanyolok elleni Eb-negyeddöntőben futballozott utoljára. Fotó: EPA/GEORGI LICOVSKI

Annál is inkább, mert az említett trión kívül a csapatkapitány Ilkay Gündogan is visszamondta a válogatottságot az Eb után: a Barcelonából a Manchester Cityhez visszaigazoló 33 éves középpályás is lehetett volna világbajnok 2014-ben, de egy sérülés miatt akkor kimaradt a keretből, a lényeget tekintve azonban ő is az aranykorosztályhoz tartozik. A tíz évvel ezelőtti német sztárok közül olyan, aki még ma is válogatott lehetne, mert még vállalná és olyan szinten is teljesít, már csak egy akad: az aktuális Aranylabda-jelöltlistán is szereplő Mats Hummels, aki a nyáron Dortmundból az AS Romához igazolt, de a 35 éves védőt meg Nagelsmann nem hívja. Vagyis hívta, de az Eb előtt Hummels csak két percig bírta hallgatni a telefonban, hogy miért nem lesz kerettag...

Hummels, Gnabry és Goretzka is a feketelistán

Végérvényesen eljött tehát a korszakváltás ideje a német válogatottnál, amelynek az előszele már az Eb előtt is kifújt néhány játékost a keretből, ilyen volt Hummels is, de idesorolható a fiatalabbak közül a Bayern Münchenben is megalázó helyzetbe került Leon Goretzka és Timo Werner (Tottenham), akik a brazíliai vb utáni kudarcok főszereplői voltak. A két 28-29 éves játékos az egyaránt 57 válogatottsága alapján vezére lehetne a mai Nationalelfnek, de Nagelsmann láthatóan nem gondolkodik bennük. Sőt még a velük egyidős BL-győzteseknek, a Bayernben a szezont jól kezdő Serge Gnabry és a tízkilós súlyfeleslegét a nyáron ledolgozó dortmundi Niklas Süle előtt sem nyitotta ki újra a nemzeti öltöző ajtaját.

Nagelsmann a Nemzetek Ligájára kihirdetett kerete javarészt az Eb-csapatra támaszkodik (az egyetlen új arc a stuttgarti Angelo Stiller), mínusz a már említett visszavonulót fújók, plusz a Real Madrid védője, a pihenőt kapó Antonio Rüdiger és a Bayern München sérült támadója, Leroy Sané. Akárhogy is nézzük, ez azt jelenti, hogy az Eb-n a negyeddöntőig jutott alapcsapatból most négyen-öten hiányoznak, ami komoly változásokat hozhat magával. – Gündogan és Kroos személyében két fontos játékos helyettesét kell megtalálunk a középpályán, első feladatnak ez most elég is – jelezte a német szövetség honlapján Nagelsmann.

Ki vagy kik pótolhatják Toni Kroos zsenialitását?

Gündogan és Kroos adta a német válogatott játékának a ritmusát, különösen utóbbi volt nagy hatással a csapatra, a Real Madriddal idén BL-győztesként visszavonuló passzmester idei reaktiválásával lett újra ütőképes a Nationalelf. De Kroos már nincs, és az egyik helyettese a későn érő Pascal Gross lehet, aki az elmúlt években a Premier League-ben bizonyított, a nyáron pedig a Dortmund szerződtette, de ő 33 éves, a következő nagy cél, a 2026-os vb idején már 35 lesz. Itt a jövő a Bayern 20 éves tehetségéé, Aleksandar Pavlovicé lehet, aki az Eb-keretben is ott volt, ám betegség miatt végül kimaradt, most viszont újra lehetőséget kaphat. Tökéletes Kroos-pótlék, legalábbis egy személyben, jelenleg azonban nincsen.

Emiatt az sem lenne meglepetés, ha az Eb-n jobbhátvédet játszó Joshua Kimmich visszatérhetne a középpályára, ahol újra megpróbálhatná átvenni a labdatartó vezérszerepet Kroos hiányában, amit korábban nem sok siker koronázott. Egyrészt ő a válogatott új csapatkapitánya, másrészt a Bayern irányítását a nyáron megkapó Vincent Kompany eddig egyértelműen a középpályán számolt vele a klubjában.

De a keret egyetlen új játékosa, a 23 éves Stiller is a középpálya közepére érkezett. Rüdiger kiesése a védelemből csak átmeneti, vélhetően a leverkuseni Jonathan Tah és a dortmundi Nico Schlotterbeck játszik majd középen, az Eb-n is ők voltak játékban a Real Madrid sztárja mellett. Illetve ott van még a Stuttgartból a Dortmundba igazoló Waldermar Anton is.

Jamal Musiala volt az Eb-n a németek egyik legnagyobb sztárja. Fotó: EPA/Ronald Wittek

A támadósorban Thomas Müller hiánya már inkább az öltözőben tűnhet fel, mintsem a pályán, hiszen ő az Eb-n is csak két meccsen összesen 56 percet játszott. Középcsatárként továbbra is Kai Havertz (Arsenal) és az ugyancsak a Premier League-be, a West Ham Unitedbe igazolt Niclas Füllkrug az első két választás, Müller játékperceit pedig a 21 éves, immáron dortmundi tehetség, Maximilian Beier örökölheti meg. A német támadások sava-borsa azonban az Aranylabda-listán szereplő Florian Wirtz (Leverkusen) és az arról bajor felháborodást okozva lemaradó, az Eb-n társgólkirály Jamal Musiala (Bayern) kreativitására épül.

A Barcelona kapusa kiléphet Neuer árnyékából

A legkisebb gondot Neuer pótlása jelenti, hiszen a Bayern München kapusa mögött eddig is egy világklasszis ült a kispadon Marc-André ter Stegen személyében. A Barcelona ötszörös spanyol bajnok és BL-győztes sztárja 32 éves korára még egyetlen percet sem védett Eb-n vagy vb-n Neuer miatt. Mostantól viszont kérdés nélkül ő a Nationalelf egyese.

A németek szombaton a magyar válogatottat fogadják Düsseldorfban a Nemzetek Ligája első fordulójában, majd kedden Hollandiába látogatnak.