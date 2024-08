Megalázó helyzetbe került a Bayern München német sztárja a Bundesliga-rajt előtt

A Leverkusen az előző idényben történelmet írva, veretlenül szerezte meg fennállása első német bajnoki címét, és a pályán kívül is több nagy csatát megnyert. Először is meg tudta tartani a sikerkovács Xabi Alonsót a vezetőedzői poszton, csakúgy, mint a legértékesebb játékosait, a 130 millió euróra becsült Florian Wirtzet, az 50 mil­liós Jeremie Frimpongot és a 45 milliós Alejando Grimaldót. A bajnokcsapat lényegében egyben maradt, a Bayernhez a kölcsönből visszatérő horvát Josip Stanisicon kívül a legnagyobb esély a középső védő, Jonathan Tah távozására volt, ám az ő esetében a Leverku­sen és a müncheniek ez idáig nem tudtak megegyezni. Alonso csapata máris bezsebelt egy trófeát, a múlt héten az előző idény ezüstérmese, a Stuttgart ellen tizenegyespárbajban megnyerte a német szuperkupát.

Xabi Alonso csapata, a Bayer Leverkusen a Bundesliga címvédője. Fotó: EPA/Christopher Neundorf

Természetesen a rekordbajnok Ba­yern München lesz a legnagyobb kihívója a Leverkusennek. A bajorok Thomas Tuchel bukása után egy fiatal, ambició­zus, ám ezen a szinten még tapasztalatlan edző kezébe adták az irányítást, aki játékosként klasszis volt. Vincent Kompany lehet a Bayern saját „gyártású” Xabi Alonsója, már ha beválik. A Manchester City korábbi belga védője többek közt Pep Guardiolától tanulhatta a szakmát, és ­biztatóan is kezdett vezetőedzőként, hiszen tavaly bajnokként juttatta fel a ­Burnley-t a Premier League-be. Igaz, aztán az előző idényben simán ki is esett a csapattal onnan.

Miközben a Leverkusen a maga módján újra okos, de nem túl drága igazolásokban gondolkodott, Martin Terrier, Aleix Garcia és Jeanuël Belocian összesen került 53 millió euróba, addig a Bayern egyetlen játékosra, Michael Olisére ugyanennyit költött. A francia szélső a Crystal ­Palace-tól jött, és a sokat sérült Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané trió alternatívája lehet. A védelemből távozott Matthijs de Ligt, aki 45 mil­lióért a Manchester Unitedé lett, az ő helyére érkezett volna Tah, aki egyelőre Leverkusenben maradt, de így is van új középhátvéd Münchenben, méghozzá a japán Ito Hiroki, akit a bajorok előtt legutóbb ezüstérmes Stuttgart vesztett el.

Leon Goretzka megalázó helyzetbe került

Megalázó helyzetbe került Leon Goretzka a Bayernnél, aki többek között a régóta kinézett védekező középpályás, a Fulhamtől 51 millióért megvett portugál Joao Palhinha miatt is elvesztette a helyét a csapatban. A 29 éves német a válogatott Eb-keretéből is kimaradt, a Bayern már tavaly meg akart szabadulni tőle, de az előző idényben mégis kiharcolta a helyét a csapatban, 42 tétmeccsen hat gólt és tizenegy gólpasszt jegyzett. Most viszont újra ki akarják tenni a szűrét az 57-szeres válogatott játékosnak. A szurkolók által kedvelt Goretzka ugyanakkor hallani sem akar a távozásról, a szerződése 2026 nyaráig él, és a klublegenda Uli Hoeness szavaiban bízik, aki azt mondta róla, hogy mindenki megérdemel egy második esélyt.

– Egy kicsit sajnálom őt – mondta Goretzkáról Joshua Kimmich. Thomas Müller pedig így fogalmazott: – Leon egy közülünk. Nincs könnyű helyzetben, de még mindig kiválóan edz.

A Bayernhez hasonlóan a Dortmund is új fejezetet nyitott. Az előző idényben BL-döntős, ám a bajnokságban csak ötödik együttes éléről távozott Edin Terzic vezetőedző, akinek a helyét a játékosként klublegenda Nuri Sahin vette át, aki edzőként még nem tett le sokat az asztalra, két évig a török Antalyasport vezette. Távozott a két „öreg”, Mats Hummels és Marco Reus, valamint a West Ham Unitedbe igazolt Niclas Füllkrug, ugyanakkor biztatóan igazolt a Dortmund, amely három német válogatott játékos mellett (Maximilian Beier, Waldemar Anton, Pascal Gross) az előző Bundesliga-idényben a Stuttgartban 28 gólig jutó Serhou Guirassy-t is megszerezte.

Gulácsi újabb csatát nyert, Szabics visszatért

Ami a magyarokat illeti , Lipcsében Gulácsi Péter a tízmillió euróért megvett belga riválissal, Maarten Vandevoordttal szemben továbbra is első számú kapus, Willi Orbán helye sem kérdőjeleződött meg a védelemben, a Barcelonának eladott Dani Olmo pótlása viszont nehéz feladat lesz. Sallai Roland egyelőre maradt Freiburgban, Schäfer András stabil kezdő lehet az ­Union Berlinben, Szalai Attilától szabadulna a Hoffenheim, Dárdai Pál legkisebb fia, a 18 éves Bence pedig a Herthá­tól távozva már Wolfsburgban vár a Bundesliga-debütálásra. Erre a Fradiból az Eintracht Frankfurthoz igazoló Lisztes Krisztiánnak kevesebb esélye lehet, mert máris kölcsönadhatják.

Szabics Imre pedig az Augsburgnál másodedzőként kapott munkát a Bundesligában, így az előző idényben a Bayern edzői stábjában dolgozó Lőw Zsolt után továbbra is van magyar edző a német élvonalban.

Bundesliga, 1. forduló:

Péntek:

Borussia Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 20.30

Szombat:

Augsburg–Werder Bremen 15.30

Freiburg–VfB Stuttgart 15.30

Hoffenheim–Holstein Kiel 15.30

Mainz–Union Berlin 15.30

RB Leipzig–VfL Bochum 15.30

Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 18.30

Vasárnap:

VfL Wolfsburg–Bayern München 15.30

St. Pauli–Heidenheim 17.30