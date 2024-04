A kigúnyolt gyerek felnőtt, és most menőbb, mint akik kicikizték – a Leverkusen-sztori

Ha egyszer valakit megbélyegeznek, azt irtó nehéz levetkőzni, de a Bayer Leverkusen sikerrel járhat. Az elmúlt évtizedekben a Lúzerkusen gúnynevet aggatták az örök vesztesként elkönyvelt együttesre, amely erre reflektálva most joggal használja a közösségi médiában a Winnerkusen hashtaget. Április 14-e és az aznap bebiztosított német bajnoki cím mindent megváltoztatott Leverkusenben. A Bundesliga újdonsült bajnoka olyan, mint a suliban lenézett gyerek, aki végre felnőtt, sikeres lett, és irigykedhetnek rá az egykori kicsúfolói. Az új, menő Leverkusen megszületésének Xabi Alonso a főszereplője, de nem az egyedüli kulcsfigurája.

Xabi Alonso még megérheti, hogy utcát neveznek el róla Leverkusenben Fotó: EPA/Christopher Neundorf

Alapvetően két idény miatt lett a Leverkusenből Lúzerkusen. Az egyik az 1999–2000-es volt, amelynek az utolsó Bundesliga-fordulójában egyetlen pontot kellett volna összekaparni a bajnoki címhez, de valahogy sikerült 2-0-ra kikapni az Unterhachingtól, a Bayern München meg köszönte szépen, és ellopta az aranyat. A másik pedig nem sokkal később a 2001–2002-es évad volt, amelyben a nevek alapján valószínűleg minden idők legerősebb Leverkusenje – Hans-Jörg Butt-tal a kapuban, Lúcióval a védelemben, Zé Robertóval, Michael Ballackkal a középpályán, Ulf Kirstennel, Oliver Neuville-lel és Dimitar Berbatovval a csatársorban – minden fronton ezüstérmes lett. A Bundesliga és a Német Kupa mellett a Bajnokok Ligájában is, amelynek a döntőjében Zinedine Zidane gyönyörű kapáslövésgóljával győzött ellene a Real Madrid.

Ettől a két évtől eltekintve is a „majdnem, de soha” átka lengte körül a klubot. Az 1904-es alapítás óta a Bayer mindössze két fontosabb trófeát hódított el a jelenlegi idény előttig, 1988-ban az UEFA-kupát, 1993-ban pedig a Német Kupát, miközben ötször volt ezüstérmes a Bundesligában, és az elmúlt három évtizedben tizenhatszor végzett az első négyben, de bajnok nem volt egészen mostanáig.

A Leverkusen idén a Bayern München 2013 óta tartó hegemóniáját törte meg a Bundesligában. Már tavaly is látszott hogy a bajor egyeduralom falai repedeztek. 2023-ban a Dortmund volt a 2000-es Leverkusen, a Bundesliga ügyeletes „lúzere”, amely az utolsó fordulónak pole pozícióból vágott neki, ám megbotlott a Mainz ellen, így segítette fel a Bayernt a trónjára zsinórban tizenegyedszerre is. A müncheniek látták a bajt, ezért tavaly nyáron mélyen a zsebükbe nyúltak, német átigazolási rekordösszegért, mintegy 100 millió euróért megvették Harry Kane-t, de Thomas Tuchel csapata 29 forduló alatt csak négy ponttal gyűjtött többet (63), mint tavaly ilyenkor. A lehetőség tehát adva volt a trónfosztásra, ahhoz azonban, hogy a Leverkusen öt fordulóval a vége előtt bajnok lehessen, nem volt elég a Bayern gyengélkedése, hanem Xabi Alonso csapatának csúcsteljesítménye is kellett.

Xabi Alonso túltett a Bayern München bajnokcsapatain

A spanyol edző vezetésével a Leverkusen immáron 43 tétmérkőzés óta veretlen, a jelenlegi Bundesliga-idényben nem győzte le senki. A bajorok egymás után megnyert 11 bajnoki címéből egy olyan sem volt, amelyben 29 forduló alatt több pontot gyűjtöttek, mint a jelenlegi Leverkusen (79 pont), 2013-ban a BL-t is megnyerő Jupp Heynckes vezetésével 78 pont állt a nevük mellett. Az volt a csúcs, és a mostani Leverkusen teljesítménye több szempontból is a 2013-as Bayernéhez fogható.

Xabi Alonso is triplázhat, hasonlóan az akkori müncheni együtteshez. A bajnoki cím mellett a Német Kupában már döntős, és a másodosztályú Kaiserslautern ellen favorit a Leverkusen, az Európa-ligában pedig a negyeddöntő első meccsén hazai pályán 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet. Csoda-e, ha Leverkusen önkormányzata már azt vizsgálja, hogyan nevezhetnének el egy stadion környéki utcát a spanyolról? Egy korábbi rendelet akadályozza, hogy személyekről újabb utcákat nevezzenek el, de dolgoznak rajta, a díszpolgári cím ettől függetlenül is jár majd Xabinak.

A Bayer Leverkusen szurkolói a pályán ünnepelték a klub első bajnoki címét Fotó: EPA/Martin Meissner

A Leverkusen felemelkedése egyértelműen az első komoly edzői megbízatását teljesítő Xabi Alonso szerepvállalásához köthető. Amikor a korábbi BL-győztes, világ- és Európa-bajnok középpályás átvette a csapat irányítását, a Leverkusen az utolsó előtti, azaz kiesőhelyen állt a Bundesligában 2022 őszén. Másfél évvel később pedig bajnokcsapatot ünnepel a város. Alonso rövid idő alatt stabilizálta a védekezést, átállt három belső védős rendszerre, ezzel megszűntek a ki nem kényszerített hibák, magasan letámad a csapata, amely képes gyors kontrákra és türelemjátékra egyaránt. Utóbbira jó példa a Mönchengladbach elleni 3-0-s győzelem, és az első gól, amelyet 19 passz előzött meg.

Négy húzóembert vettek „egyik lábának” árából

A Leverkusen sikere nem kizárólag az Alonso-show eredménye, kulcsszerepet játszik a klub korábbi középpályása, Simon Rolfes is, aki sportigazgatóként nagyszerű igazolásokat hajtott végre. A Leverkusen négy tavaly nyári érkezője – a svájci középpályás Granit Xhaka (Arsenal), a spanyol szélső védő Alex Grimaldo (Benfica), a támadó középpályás Jonas Hofmann (Gladbach) és a nigériai csatár Victor Boniface (Union SG) – azonnal húzóemberek lettek. Igazi sportvezetői bravúr, hogy a „fantasztikus négyes” összességében 44,5 millió euróba került – ez az összeg a Bayernnek lényegében Kane egyik lábára volt elegendő.

Rolfes már kijelentette, nem árusítják ki a bajnokcsapatot nyáron, hitük szerint a mostani siker nem a vég, hanem a kezdet. Xabi Alonso is ennek jegyében állt ellen az őt szirénhangon csábító Liverpool és Bayern München hívásának. A csapat legjobbja, a húszévesen 110 millió eurót érő őstehetség, Florian Wirtz is hűségesküt tett. Ahogy a klub német válogatott középpályása, Robert Andrich megfogalmazta, „most eljött a Bayer Leverkusen ideje”.

Vagyis a Winnerkusené – mindig jó a győztesekhez tartozni.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.