Ha Xabi Alonso mondja, akkor a „lúzer” is elhiszi, hogy győzhet

Ha az a kérdés, hogy Xabi Alonso mekkora hatást váltott ki a Bayer Leverkusen edzőjeként, akkor elég csak megnézni, honnan indult és hol tart most a csapattal. Elődje, a svájci Gerardo Seoane 2022. szeptember 30-án irányította utoljára a Leverkusent, amely aznap 4-0-ra kikapott a Bayern München ellen. A helyzet súlyos volt, a klub az utolsó előtti, tehát kieső helyen állt a Bundesligában. Ekkor érkezett Xabi Alonso, aki a Schalke elleni első meccsét rögtön megnyerte 4-0-ra, a jelenlegi idényben pedig 26 forduló után tízpontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Bayern előtt, amely a hazai porondon 2013 óta legyőzhetetlen. Másfél év alatt kiesőjelöltből a bajnoki cím legfőbb esélyese lett a Leverkusen.

A 42 éves Alonso eddigi eredményei magukért beszélnek, és bár edzőként a Leverkusen az első komoly munkája, előtte is volt már jelentős sikere, még ha alacsonyabb szinten is: a Real Sociedad B csapatát hatvan év után feljuttatta a spanyol harmadosztályból a második vonalba. Ugyanakkor edzőként nem mondható tapasztaltnak, mindössze 52 Bundesliga-meccs van a háta mögött, a Leverkusen kispadján pedig összesen 75 mérkőzésen ült (igaz, ebből ötvenet megnyert). Összehasonlításul, Jürgen Klopp kétszeres Bundesliga-bajnok és BL-döntős volt a Dortmunddal, amikor a Liverpool edzője lett 2015-ben.

Xabi Alonso vezetésével a Bayer Leverkusen szárnyakat kapott Fotó: EPA/Eduard Martin

Persze vannak ellentétes példák is, Pep Guardiola és Zinedine Zidane nagyobb edzői tapasztalat nélkül lett rendkívül sikeres a Barcelona, illetve a Real Madrid élén, Xabi Alonsónak pedig a Bayern München vagy a Liverpool hasonlóan otthonos közeg lenne a játékosmúltja miatt. Épp ez utóbbi az, amiért a jó híre az edzői pályája legelejétől megelőzte az eredményeit. Még egy meccsen sem irányította a Leverkusent, amikor már nagy jövőt jósoltak neki.

– Emlékszem José Mourinho egy nyilatkozatára, úgy hét éve mondhatta azt, hogy ha az összes volt játékosa közül kellene megneveznie egyvalakit, akiből biztos nagy edző lesz, akkor az a valaki Xabi Alonso – nyilatkozta lapunknak Németh Krisztián, azon kevés magyarok egyike, aki személyesen is megismerhette a spanyolt.

Nem olyan, mint Carragher vagy Jürgen Klopp

A jelenleg az MTK csatársorát erősítő volt válogatott játékos 2008 nyarán több felkészülési meccsen is pályára lépett az akkor még Rafa Benítez vezette Liverpool első csapatában, és volt egy közös pillanata is Xabi Alonsóval: egyszer az ő passzából került helyzetbe, szabálytalankodtak ellene, s végül a Németh által kiharcolt tizenegyest Alonso váltotta gólra.

– Az a Rangers elleni meccs volt, 4-0-ra nyertünk – vágta rá Németh. – Olyan régen volt már, hogy kicsit megkoptak az emlékeim, de persze vannak dolgok, amiket soha nem felejtek el. Alonsóról leginkább az maradt meg, hogy egyrészt hihetetlenül átlátta a játékot, másrészt elképesztően higgadt volt szinte mindig. Például Jamie Carragher folyton ránk helyezte a nyomást, űzött-hajtott az edzéseken is, ezzel szemben Alonso teljesen másképpen volt vezér, áradt belőle a nyugalom.

A The Athletic cikkében a Leverkusen egyik alkalmazottja is hasonlóképpen írta le Alonsót, aki szerinte meglehetősen „száraz” öltözői beszédeket tart, egyáltalán nem olyan jó előadó, mint Jürgen Klopp, aki magával ragadja a játékosokat, a profi hozzáállása mégis átragad mindenkire. – Egyszerűen elhiszed minden szavát pusztán azért, mert ő mondja, és elhiszed, hogy eljön a siker, mert ő hozza el – állapította meg a névtelen forrás.

Németh Krisztián: Xabi Alonso új fejezetet nyithatna

Lényeges részlet, hogy most egy olyan klubnál hisznek a sikerben Alonso miatt, amelynek a gúnyneve a „Neverkusen” vagy épp a „Lúzerkusen”, merthogy soha nem nyer semmit. Az 1904-ben alapított együttes története során két fontosabb trófeát hódított el, 1988-ban az UEFA-kupát, 1993-ban pedig a Német Kupát, miközben az örök második billogját sütötték rá: ötször volt ezüstérmes a Bundesligában, 2002-ben pedig a BL-ben is elvesztette a döntőt.

Alonso most történelmi siker felé kormányozza a Leverkusen hajóját, pontosabban sikerek felé, hiszen még minden fronton harcban áll. A Német Kupa elődöntőjébe rajta kívül három alacsonyabb osztályú csapat jutott be, így ott óriási meglepetés lenne, ha nem nyerne, az Európa-liga negyeddöntőjében pedig a West Ham United ellen folytatódhat a menetelés. Alonso csapata immáron 38 tétmérkőzés óta veretlen, ami gyakorlatilag egy teljes Premier League-idénnyel ér fel.

A Liverpool és a Bayern München is tárt karokkal várná a spanyol edzőt. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Amióta eljöttem Liverpoolból, talán nem is beszéltem Xabival, de abból, amit akkoriban láttam tőle, és az alapján, amit edzőként eddig mutatott, szerintem neki a határ a csillagos ég – fogalmazott Németh Krisztián. – A világ legjobb edzőitől tanult, dolgozott Mourinho, Benítez, Pep Guardiola és Carlo Ancelotti irányítása alatt is, mindent tud és minden képessége megvan a sikerhez a legmagasabb szinten is, ha kap egy ütőképes csapatot. Én bízom benne, hogy Liverpoolba megy, szerintem az állna neki igazán jól a következő lépésként. Klopp után teljesen másfajta edzőre van szükség, aki nem az eddigieket akarja továbbvinni, mert azt úgysem lehet, hanem új fejezetet nyit, új impulzust ad. Ez lehetne Alonso.

Bayern München, Liverpool vagy Leverkusen?

A legfrissebb hírek szerint a Bayern München egy lépéssel előrébb járhat a tárgyalásokban, de az biztos, hogy a Liverpool sem tétlen a háttérben. Mindkét csapat kispadja megüresedik az idény végén, mindkét városban Alonso az elsőszámú kiszemelt, de még az is lehet, hogy nem megy sehova. Legalábbis a Leverkusen ügyvezetője, Fernando Carro magabiztosan nyilatkozott a Marcának az edző jövőjéről: – Alonsónak érvényes szerződése van nálunk 2026-ig, és teljes mértékben vele tervezzük a következő idényt is. Semmi okunk nincs azt gondolni, hogy nem velünk folytatja.