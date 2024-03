Úgy tűnik, hogy összetörhetnek a liverpooli álmok

Xabi Alonso nagyon kapós az átigazolási piacon. Nem véletlenül, hiszen a Bayer Leverkusennel csodát tett, az élre kormányozta a gárdát a Bundesligában, tíz pont az előnye a Bayern Münchennel szemben, tíz fordulóval a végső sípszó előtt már csak a csapaton múlik, hogy megnyeri-e a bajnoki címet. A nyáron pedig Alonso két korábbi klubja, a Bayern München és a Liverpool is új edzőt nevez ki, így mindkét alakulatnál ő a fő kiszemelt.

Xabi Alonso Liverpool helyett München felé tekint Fotó: MTI/EPA/Eduard Martin

A Bayern nem az elvárások szerint teljesít, ezért kell mennie Thomas Tuchelnek, Liverpoolban viszont Jürgen Klopp valószínűleg élethosszig tartó szerződést is kaphatott volna, ha erre vágyna, de a német sikerkovács fáradtságra hivatkozva a távozás mellett döntött.

Liverpool kontra Bayern München

Német sajtóhírek szerint éppen ez befolyásolhatja Alonsót is. Hiszen

míg Münchenben gyakran cserélgetik az edzőket, nem maradtak annyi ideig, hogy legendastátust vívhassanak ki magukat, és egy vergődő csapatot venne át, amellyel ha diadalokat arat, máris dicsőséget szerezhet, addig a Vörösöknél az állandóság jellemző. Több mint nyolc éve Klopp kezében a gyeplő, istenítik Liverpoolban, és nem mellesleg a német menedzser együttese a csúcson van, nem lesz egyszerű ott tartani Szoboszlaiékat, főleg, ha egy-két kulcsember távozik is a nyáron.

A Sky azt írja, Alonso inkább a Bayern felé hajlik, és már a tárgyalások is megkezdődtek. A münchenieknek mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk, hogy megszerezzék a 42 éves trénert, várhatóan 15–25 millió eurót kell majd kipengetniük azért, hogy kivásárolják őt a 2025 nyaráig szóló szerződéséből. Bár a német klub már korábban is bizonyította, hogy ez nem jelent akadályt, hiszen 2021-ben Julian Nagelsmannt is így szerezte meg az RB Leipzigtől. Az angolokról eközben nem mondható el, hogy könnyű szívvel szórnák a pénzt.