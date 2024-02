A Liverpool B terve Klopp helyére Szoboszlainak sem lenne ismeretlen

Gyakorlatilag attól a pillanattól, hogy Jürgen Klopp bejelentette, az idény végén távozik a Liverpool éléről, és legalább egyéves szünetet tart a karrierjében, Xabi Alonso az együttes első számú utódjelöltje, és ez a Daily Mail cikke szerint továbbra sem változott, de időközben új jelölteket is állított az angol klub. Sajtóhírek szerint a Liverpoolnál Rúben Amorim és Julian Nagelsmann neve is felvetődött, mint a csapat új vezetőedzője – írja az Origó.

Julian Nagelsmann veheti át Jürgen Klopp helyét a Liverpool élén? Fotó: EPA/Christopher Neundorf

Azért lehet szükség B tervre, tervekre, mert időközben a Bayern München is beszállt a harcba Xabi Alonso megszerzéséért. A spanyol jelenleg túlzás nélkül a legfelkapottabb fiatal edző a piacon, amit a rendkívül sikeres játékos-pályafutása mellett annak köszönhet, hogy nagyszerű munkát végez a Bayer Leverkusennél. Tavaly egy szétesőben lévő csapatot vett át az első jelentős edzői megbízásaként, és rövid idő alatt akkora fejlődést ért el, hogy a Leverkusen jelenleg vezeti a Bundesligát, és Klopp 2012-es Dortmundja óta az első csapat lehet, amely legyőzi a Bayern Münchent a német élvonalban.

Emiatt is jelentette be a bajor klub, hogy legkésőbb az idény végén elköszön Thomas Tuchel vezetőedzőtől, az pedig a német médiában is egyértelmű álláspont, hogy a Bayern Xabi Alonsót akarja a helyére. A spanyol a Liverpool és a Bayern játékosa is volt, mindkét klubbal jó viszonyt ápol, nagy versenyfutás kezdődhet érte, és még az sem teljesen kizárt, hogy marad Leverkusenben, amelyet egy klubtörténeti siker után (ez lenne a Bundesliga megnyerése) nehéz szívvel hagyna el.

Mi történik, ha Xabi Alonso nem jön?

Ha Xabi Alonso valamilyen okból nem menne a Liverpoolba, a friss hírek szerint a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann lenne az egyik B terv, akinek a hazai rendezésű Európa-bajnokság végéig tart a szerződése a Nationalelfnél, tehát a nyáron elvileg szabadon igazolható lesz. Nagelsmann Szoboszlai Dominiknek sem lenne ismeretlen, hiszen amikor a magyar középpályás Lipcsébe szerződött, ott a német volt a vezetőedző. Más kérdés, hogy Szoboszlai egyetlen meccsen sem lépett pályára Nagelsmann irányítása alatt, mert a közös fél évükben végig sérült volt.

A hírek szerint a Liverpool tulajdonosának, a Fenway Sports Groupnak a másik kiszemeltje Rúben Amorim, a portugál Sporting 39 éves trénere, akinek 2026 nyaráig szól a szerződése a bajnoki címre pályázó lisszaboni klubnál. A játékosként Benfica-ikon Amorim 2020 óta irányítja a Sportingot, és őt is a világ legtehetségesebb fiatal edzői között tartják számon.

Borítókép: Jürgen Klopp utódját továbbra is lázasan keresi a Liverpool (Fotó: EPA/Peter Powell)