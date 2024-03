Hadüzenet Liverpoolba: az Arsenal olyat tett, amit korábban egy csapat sem

Ha az Arsenal vendégségbe megy, abban nincs sok köszönet. Mikel Arteta csapata az elmúlt három idegenbeli PL-meccsét óriási különbséggel nyerte meg, a West Hamtől 6-0-val, a Burnley otthonából 5-0-val, hétfőn pedig Sheffieldből 6-0-val távozott. Tegnap már tizenöt perc után 3-0-ra vezetett az Arsenal, a sereghajtó több szurkolójának ez bőven elég volt, és máris szedték a cókmókjukat, így ők már azt sem láthatták, hogy az első félidőben további két gól kötött ki a kapujukban, a másodikban pedig még egy.

Az Arsenal ezúttal is csúnyán elbánt a vendéglátójával (Fotó: AFP/Darren Staples)

Öt-hat gólig nem áll meg az Arsenal

Az Ágyúsok ezzel páratlan sorozatot produkáltak, hiszen korábban sosem fordult elő a Premier League-ben, hogy egy csapat három egymás utáni mérkőzését is legalább öt góllal nyerte volna meg idegenben. De a Liverpool egykori játékosa, a ma már a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher nem az Arsenal teljesítményét emelte ki a hétfői találkozó szünetében, hanem inkább a Sheffield Unitedét – na persze nem jó értelemben.

Ez szégyenteljes volt, valószínűleg a legrosszabb félidő egy csapattól a futballpályán, amit valaha láttam. Még akkor sem számítanék ilyesmire, ha az Arsenal egy negyed-, esetleg ötödosztályú csapat ellen játszana, hogy egy félidő után 5-0 legyen az eredmény, a Premier League-ben pedig főleg nem. Ez egyszerűen elfogadhatatlan

– hüledezett az egykori védő.

A Sheffield United menedzsere, Chris Wilder így magyarázta a vereséget: – Ezek a srácok nincsenek jó passzban, elszenvedtek néhány súlyos vereséget, ami nagyon fáj nekik. Többször csalódást keltően teljesítettünk, és ha nem vagyunk olyan szinten, hogy egy pici esélyünk legyen egy másik csapattal szemben, brutális vereségben lesz részünk. Olyan volt, mintha ők más bolygóról jöttek volna – mondta letörten az angol edző.

Kollégája, Mikel Arteta viszont felvillanyozva nyilatkozott: – Rendkívül agresszívak voltunk, megmutattuk, mire vagyunk képesek, brillíroztunk elől. Nem estünk ki a ritmusból, végig éhesen játszottunk – ezt nagyon szeretem a csapatomban – áradozott a spanyol menedzser.

Trófeát ér a menetelés?

A 61 pontos Arsenal tizenegy fordulóval az idény vége előtt továbbra is ott lohol a listavezető Liverpool (63) és a Manchester City (62) nyomában, és a lőtt gólok, illetve a gólkülönbség terén is jobb a Vörösöknél, akik eddig e tekintetben is az élen jártak. Az Arsenal legendája, Thierry Henry viszont figyelmeztetett, ezek a győzelmek csak akkor érnek valamit, ha a londoniak legalább egy trófeát besöpörnek az idényben (az Angol Szuperkupát már megnyerték, de a Premier League megnyerése kétségkívül sokkal többet érne).

– Lenyűgöző, ahogy mostanában az Arsenal játszik. De ha nem tudsz felmutatni egy trófeát az idény végén, akkor én nem tudok ünnepelni – világított rá az aranylábú csatár.

Premier League, 27. forduló:

Sheffield United–Arsenal 0-6 (0-5)

Manchester City–Manchester United 3-1 (0-1)

Burnley–Bournemouth 0-2 (0-1)

Luton Town–Aston Villa 2-3 (0-2)

Nottingham Forest–Liverpool FC 0-1 (0-0)

Brentford–Chelsea 2-2 (0-1)

Everton–West Ham United 1-3 (0-0)

Fulham–Brighton 3-0 (2-0)

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 3-1 (0-0)



A tabella:

1. Liverpool FC 27 64-25 63 pont

2. Manchester City 27 62-27 62

3. Arsenal 27 68-23 61

4. Aston Villa 27 59-37 55

5. Tottenham Hotspur 26 55-39 50

6. Manchester United 27 37-38 44

7. West Ham United 27 43-47 42

8. Newcastle United 27 57-45 40

9. Brighton 27 49-44 39

10. Wolverhampton Wanderers 27 40-43 38

11. Chelsea 26 44-43 36

12. Fulham 27 39-42 35

13. Bournemouth 26 35-47 31

14. Crystal Palace 27 32-47 28

15. Brentford 27 39-50 26

16. Everton 27 29-37 25

17. Nottingham Forest 27 34-49 24

18. Luton Town 26 37-54 20

19. Burnley 27 25-60 13

20. Sheffield United 27 22-72 13

Az Evertontól hat pontot levontak.

Borítókép: Az Arsenal újabb nagy győzelmet aratott (Fotó: AFP/Darren Staples)