Foden belerondított a Manchester United és a Liverpool örömébe

Ha a Manchester City játékosai nézték a szombati Nottingham Forrest–Liverpool meccset – és egészen biztosak vagyunk benne, hogy nézték –, akkor a 98. percben még azon járhatott az eszük, hogy vasárnap a tabella élére ugorhatnak. Ám a 99. percben jött Darwin Núnez, a Liverpool Szoboszlai Dominikkel a soraiban 1-0-ra győzött, 63-ra növelte a pontjai számát, így a City ma úgy kezdte az MU elleni manchesteri derbit, hogy az 59 pontjához hármat téve csak a második helyét tarthatja meg. Viszont a három pontra égető szüksége volt, mert az 58 pontos Arsenal hétfő este a forduló záró mérkőzésén a sereghajtó Sheffield United vendége lesz.

Manchester a derbi lázában égett Forrás: X/Premier League

S ugyan a derbi előtt a Manchester United a tabellán csak hatodik volt 44 ponttal, decemberben a Liverpool vendégeként is szerzett egy pontot (0-0). A Man. City vezetőedzője, Pep Guardiola is erre hívta fel a figyelmet, emlékeztetve arra, hogy márciusban a Pool hazai pályán 7-0-ra nyert az MU ellen, így decemberben a legtöbben semmi esélyt nem adtak neki. Így Guardiola annak nem tulajdonított jelentőséget, hogy legutóbb, október végén 3-0-ra győztek az Old Traffordon.

Rashford bombája után Foden bombája

S az óvatosság jogos volt. Ahogyan arra számítani lehetett, a City azonnal fölénybe került, ám a 8. percben a vendégek szerezték meg a vezetést. André Onana kapus hatalmas kirúgása után Bruno Fernandes lépett meg, a 16-os előterében visszapasszolta a labdát lövésre Marcus Rashfordnak, aki 24 méterről hatalmas gólt lőtt (0-1). A City válaszképpen sorra dolgozta ki a helyzeteit, de Onana többször is bravúrosan mentett, Phil Foden és is nagy helyzetet puskázott el, előbbinek két lövését is védte a korábban sokat bírált kapus. A 45. percben pedig három méterről emelt az üres kapu fölé, Onana ekkor méterekre volt tőle. A szünetben nemcsak a Manchester United, hanem a Liverpool szurkolói is örülhettek az eredménynek.

Erling Haaland kihagyta a ziccert Forrás: X/Premier League

Fordulás után a United bátrabban lépett fel, azonban az 56. percben egyenlített a City, Foden – ha közelről nem megy, próbáljuk meg távolról alapon – 22 méterről bombázott a kapuba (1-1). Azt azért jegyezzük meg, az akció úgy indult, hogy Kyle Walker még a saját térfelén „véleményesen” szerelte Rashfordot, azt is lehet mondani, hogy a karjánál fogva lerántotta, de a csatár könnyedén adta meg magát a párharcban. A jelenetet a televízós közvetítésben rögtön meg is mutatták ismétlésben, de a VAR nem látott okot a beavatkozásra. Ezt a vendégek vezetőedzője, Erik ten Hag erősen nehezményezte, ám csak annyit ért el, hogy sárga lapot kapott reklamálásért. De már ekkor sem volt kétséges, hogy ennek a gólnak még lesz utóélete…

Foden még egyszer, majd Haaland

A 80. percben aztán Foden a 16-oson belülről is bevette Onana kapuját, a hosszabbításban, a 91. percben pedig nagy védelmi hiba után – Sofyan Amrabat adta el a labdát a vendégek kapuja előtt – Haaland is, így a Manchester City 3-1-re megnyerte a rangadót. Nem kérdés, hogy a játék képe alapján teljesen megérdemelten, a labdát 74 százalékban birtokolta, a kapura lövések aránya pedig 27-2 lett. Pep Guardiola csapata továbbra is tapad az éllovas Liverpoolra.

Borítókép: Phil Foden volt a nyerő ember (Forrás: X/Manchester City)