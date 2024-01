A Manchester United kapusa közröhej tárgya lett az Afrika-kupán + videó

Az Afrika-kupa történetében Kamerun a második legeredményesebb nemzet, ötször nyerte meg a kontinenstornát, csak Egyiptom előzi meg hét elsőségével, de most nem megy a csapatnak. A C csoportban az első meccsén 1-1-et játszott Guinea ellen, pénteken pedig 3-1-re kikapott Szenegáltól. Szenegálnak hat, Guineának négy pontja van, de a csoportokból az első két helyezett mellett a négy legjobb harmadik helyezett is továbbjut a nyolcaddöntőbe. A kiesés szélére sodródott kameruniak azonban Gambia ellen már nem hibázhatnak. A válogatottban a legnagyobb név a 27 éves kapus André Onana, aki a Manchester United hálóőre, a Transfermarkt 40 millió euróra teszi a piaci értékét, s az Ajax, majd az Internazionale csapatában is voltak jó időszakai. Az MU drukkerei azonban nem elégedettek vele, ami nem is csoda: a szezonban 30 meccsen 47 gólt kapott, s csak kilencszer hagyhatta el úgy a pályát, hogy nem vették be a kapuját.

André Onana vasárnap még a Tottenham ellen védett (Fotó: EPA/Adam Vaughan)

Most az Afrika-kupán hétfőn Guinea ellen nem kapott szerepet, és ez is érdekes történet. Onana vasárnap még a United kapuját védte a Tottenham ellen 2-2-re végződött Premier League-rangadón, majd az összecsapás után magángépet bérelve utazott az Afrika-kupára, hogy időben odaérjen csapata első meccsére. Elefántcsontparton a landolás után további 240 kilométert autózott, ám Rigobert Song szövetségi kapitány nem őt küldte a pályára, a francia harmadosztályban védő Fabrice Ondoa állt a kapuba. Onana ezen nagyon felháborodott, a beszámolók szerint nem volt könnyű lecsillapítani.

Onana három lövésből három gólt kapott

Szenegál ellen már ő védett, de az ellenfél harmadik találatánál úgy mozdult a labdára, mintha lassított felvételen tette volna – ezen élcelődnek is szurkolók. Az MU-drukkerektől pedig olvashatunk olyan csípős bejegyzéseket is, hogy jó lenne, ha Onana végleg Afrikában maradna… A kapus egy másik jelenet miatt is közröhej tárgya lett, a 65. percben egy szabadrúgásnál előreszaladt, hogy fontoskodva tanácsot adjon a rúgó játékosnak. Az talány, hogy mint mondott, de ez egy nagyon elrontott szabadrúgás lett...

What advice could Onana possibly have had??? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/EBUAYTXEGm — John 🔥 (@JohnnyWalker059) January 19, 2024

Onana ráadásul úgy kapott három gólt, hogy háromszor találták el a kapuját.

Andre Onana 🇨🇲



• Arrive 48h après la compétition

• 3 tirs cadrés : 3 buts encaissés pic.twitter.com/rmR0qq3Xg7 — Coupe d’Afrique des Nations 2023 🏆🇨🇮 (@CAN2023off) January 19, 2024

A hálóőrön többek között most ilyen posztokkal gúnyolódnak:

Onana highlights vs Senegal pic.twitter.com/7yQ91nJwk9 — ibou (@teamibou23) January 19, 2024

A Szenegál–Kamerun találkozó összefoglalója:

📹 HIGHLIGHTS: 🇸🇳 3-1 🇨🇲



Senegal offered their fans a goal show on the pitch to go straight to the round of 16 ☄️#SENCAM | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether — CAF (@CAF_Online) January 19, 2024

Borítókép: André Onanát a Manchester United szurkolói nem zárták a szívükbe (Fotó: EPA/Adam Vaughan)