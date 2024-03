Szoboszlai visszatérésére kicsit még várni kell, Klopp így döntött

Nem csak a magyar, a Liverpool-szurkolók is nagyon várják már, mikor ér véget kálváriája. Miként a Nottingham–Liverpool mérkőzést felvezető írásunkban beszámoltunk róla, a magyar középpályás legutóbb január 31-én, a Chelsea ellen lépett pályára klubjában – már akkor is négyhetes kihagyás után, a sérüléséből felépülve. Szoboszlai a 65. percben gólt fejelt a 4-1-re megnyert találkozón, ám már akkor aggodalomra adott okot, hogy a gólja után Jürgen Klopp lecserélte. A Liverpool néhány napig titkolózott, aztán kiderült, kiújult Szoboszlai korábbi sérülése, a magyar középpályás Magyarországra is hazautazott kivizsgálás végett.

Szoboszlai bő egy hónapja, a Chelsea elleni mérkőzésen, amelyen gólt fejelt. Fotó: AFP

Azóta hétről hétre arra várunk, vajon mikor érkezik már jó hír Szoboszlairól, aki sorra hagyta ki a meccseket, a Ligakupa döntőjét, a Liverpool győzelmét is csak a nézőtérről figyelte. Pénteken Jürgen Klopp végre arról beszélt a nottinghami vendégjáték előtt tartott sajtótájékoztatón, hogy Szoboszlai felépült, játékra kész, akár már Nottinghamben is pályára léphet.