Jürgen Klopp nagyszerű hírt osztott meg Szoboszlairól

Szoboszlai legutóbb január végén, a Chelsea ellen lépett pályára klubjában, azon a meccsen gólt is fejelt, ám utána kiújult a korábbi combhajlító-sérülése, ami miatt sorra hagyta ki a mérkőzéseket, múlt vasárnap az angol Ligakupa döntőjén is csak szurkolhatott társainak, a pályára széléről izgulta végig a drámai győzelmet. Most viszont tényleg közel a visszatérése, Klopp ugyanis végre biztató dolgokat mondott az állapotáról a sajtótájékoztatón.

Klopp elárulta, közeleg Szoboszlai visszatérése. Fotó: EPA/Adam Vaughan

A német edző elárulta, hogy Szoboszlai, akiről a Liverpool távozó sportigazgatója is elismerően beszélt, csütörtökön hosszú idő után végre újra a csapattal együtt edzett, és jól nézett ki a mozgása. Most látni kell, hogyan reagál a terhelésre, de szombaton a Nottingham ellen jó eséllyel ott lehet a keretben, és akár pályára is léphet. Hasonló a Liverpool uruguayi támadója, Darwin Núnez helyzete.

Klopp: Szoboszlai újra velünk!

A Liverpool hivatalos honlapja idézte Klopp fenti szavait, a cikkben pedig azt írják, hogy Szoboszlai holnap talán már játszhat is.

Ami a többi sérültet illeti, a csapat legnagyobb sztárja, a távozását is fontolgató Mohamed Szalah még biztosan nem áll rendelkezésre a Nottingham ellen, Endo Wataru és Andy Robertson pedig a tervek szerint a pénteki edzéshez csatlakoznak, az ő játékuk kérdéses.

A Premier League 27. fordulójában az éllovas Liverpool szombaton 16 órától lesz a 17. helyezett Nottingham vendége (tv: Spíler 1).

Borítókép: Jürgen Klopp végre jó hírekkel szolgált (Fotó: EPA/Andy Rain)