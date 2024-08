Gulácsi Péter csatája a tízmillió eurós belgával eldőlt a kuparajt előtt

Németországban hagyományosan a Bundesliga első fordulóját megelőző hétvégén a szuperkupával és a nemzeti kupasorozat első körével rajtol el az idény. Erre most kerül sor, a szuperkupát a bajnoki címvédő Bayer Leverkusen a Stuttgart ellen játssza szombaton, a Német Kupa ma kezdődő küzdelmeiben pedig papíron tizenkét magyar első és második vonalbeli játékos lehet érdekelt.

Sallai Roland továbbra is a Freiburg mezében. Fotó: EPA/Tom Weller

Időrendi sorrendben pénteken Szalai Attila léphet pályára elsőként, aki a sikeresnek nem mondható freiburgi kölcsönjátéka után tért vissza a Hoffenheimhez a nyáron, és kijelentette, hogy szeretne megküzdeni a helyéért. Más kérdés, hogy a Kicker szerint a klub nem számol a válogatott védővel. Hogy kap-e újabb esélyt bizonyításra Szalai, arról árulkodhat a negyedosztályú Würzburger Kickers elleni mai (18.00) kupameccs is.

Szombaton következnek a Bundesliga magyar nagyágyúi. Az Union Berlin Schäfer Andrással a soraiban a negyedosztályú Greifswalder vendége lesz, a magyar középpályás az új vezetőedzőnek, Bo Svenssonnak is bizonyíthat. Kicsit meglepetés, hogy Sallai Roland még mindig a Freiburg színeiben készül az első kupafordulóra, amelyben a harmadosztályú Osnabrück lesz az ellenfél. Az Európa-bajnokságon a legjobb teljesítményt nyújtó magyar labdarúgó távozása visszatérő téma volt az utóbbi időben, most mégis úgy fest, hogy a 27 éves Sallai a hetedik freiburgi idényét is megkezdi, és kitölti a 2025 nyaráig szóló szerződését. Neki is új edzője van, Christian Streich 2011 után állt fel a Freiburg kispadjáról, Sallai most már Julian Schusternek bizonyíthat.

Gulácsi Péter méregdrága riválisa hiába ijesztgetett

Lipcsében abból a szempontból nyugodt volt Gulácsi Péter és Willi Orbán felkészülése, hogy ők továbbra is Marco Rose irányításával dolgoznak, és a harmadik ligás Rot-Weiss Essen otthonában lépnek pályára a kupában. A védelemben Orbán továbbra is alapember lehet, Gulácsinak viszont újabb komoly vetélytársa lett. Az előző idényben a sérülése idején védő Janis Blaswich ugyan távozott, ám a helyére tehetséges belga kapust érkezett, a 22 éves Maarten Vandevoordt ráadásul nem is volt olcsó, tízmillió eurót fizettek érte. – Készen állok a következő lépésre. Gulácsi jó kapus és remek srác. Azt hiszem, sokat tanulhatok tőle, de minden futballista játszani akar… – nyilatkozta Vandevoordt, és a Bild szerint a felkészülés alatt versenyt hirdettek a kapusok között, tehát Gulácsinak újra meg kellett küzdenie a helyéért, és sikerrel járt, az új idényben is ő lehet a Lipcse első számú kapusa.

Dárdai Bence már a Wolfsburg színeiben. Fotó: Facebook/vflwolfsburg

Vasárnap a másodosztályú Hamburg a negyedik ligás Meppen vendége lesz, és nagy kérdés, hogy Németh András kap-e lehetőséget, ugyanis a Bundesliga II első két fordulójában nem volt kerettag, és az a hír járja, hogy a klubja megválna tőle. A Hertha a harmadosztályú Hansa Rostock ellen játszik. A berliniek az új vezetőedző, Cristian Fiél irányításával két meccsen egy pontot szereztek a bajnokságban, Dárdai Márton mindkétszer csak csere volt, Dárdai Palkó legutóbb izomsérülés miatt kimaradt. Az öccsük, Dárdai Bence immáron az élvonalbeli Wolfsburg színeiben debütálhat az ötödosztályú Koblenz ellen.

Lisztes az őt figyelmeztető Marco Rossinak is bizonyíthat

Aznap mutatkozhat be az Eintracht Frankfurtban a Fradiból oda igazolt Lisztes Krisztián és az utánpótlásból előléptetett Fenyő Noah is. A 19 éves Lisztest Marco Rossi figyelmeztette, ne higgye, hogy máris sztár, különben gyorsan elveszhet Németországban, de Frankfurtban alaptalannak tartják az aggodalmát. Az Eintracht a másodosztályú Braunschweig ellen kezd a kupában, amelynek szintén van magyar játékosa: a 25 éves középcsatár, Szabó Levente Fehérvárról igazolt oda a nyáron, és két bajnokin már pályára is lépett.