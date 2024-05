Két percig bírta hallgatni Hummels a róla lemondó német kapitány magyarázkodását

– Csalódás ez nekem, mert magabiztosan kijelenthetem, hogy jelenleg az öt legjobb védő közé tartozom Németországban. De egy válogatott keret soha nem arról szólt, hogy a 26 legjobbat kiválogasd. Megértem, hogy Nagelsmann azt a csapatot építi, amivel március óta együtt dolgozott. Ha edző lennék, én is így döntenék. Ha már a kinevezése előtt is ilyen formában lettem volna, most én is tagja lehetnék az Európa-bajnoki keretnek.