Imre Bence: Megkaptam a lehetőséget és élek is vele + videó

Újvidéken lépett pályára a THW Kiel az Európa Liga második fordulójában. A németek, ha nem is könnyen, de igazolták a papírformát és 32-28-ra nyertek a Vojvodina ellen. A Kiel és a mérkőzés legeredményesebb játékosa a magyar válogatott szélsője, Imre Bence volt, közel 60 percet volt a pályán és 11 lövésből 8 gólt szerzett, csapatában a hétmétereseket is ő lőtte-biztos kézzel. Az éppen a meccs napján 22. születésnapját ünneplő kézilabdázó nyáron igazolt a Ferencvárosból a német kikötőváros csapatához, bár az első hetekben kisebb hullámvölgybe került, most ismét kitűnő formában játszik.