Dárdai fizetésén spórolna a Hertha, elzavarhatják a magyar támadót

Dárdai Palkó helyzete gyökeresen megváltozott, amióta már nem az édesapja, Dárdai Pál a Hertha vezetőedzője. Az előző idényben a 25 éves támadó húzóembere volt a berlini együttesnek, 23 meccsen 7 gól és 4 gólpassz fűződött a nevéhez, ami főleg annak fényében volt erős mutató, hogy tavaly ősszel két-három hónapot ki kellett hagynia sérülés miatt. Aztán a nyáron Dárdai Pál helyére Cristian Fiél érkezett új edzőnek a Herthához, és azóta a magyar támadó kiegészítő ember lett.

A Berliner Zeitung cikke szerint Dárdai Palkó távozhat a Herthától. Fotó: Berliner Zeitung

A számok nem hazudnak: Dárdai Palkó ugyan tíz meccsen pályára lépett már ebben a szezonban a Herthában, de összesen 257 percet töltött a pályán, azaz a legtöbb esetben csak tíz-húsz perc jutott neki csereként. Ez pedig jelentős visszaesés az előző idénybeli szerepéhez képest.

A Berliner Zeitung ezért is sorolta Dárdai Palkót az öt játékos közé, akik átadólistára kerülhetnek a csapatnál. Erre azért is szükség lehet a Herthánál, mert a lap szerint a klub anyagi helyzete továbbra is instabil, a megnevezett futballisták pedig jelenleg nem tudnak olyan erőt mutatni, ami alapján megérné fenntartani a fizetésüket.

A magyar válogatott miatt is fontos Dárdai Palkó helyzete a Herthában

Konkrétan Dárdai Palkó esetéről azt írják, hogy eddig csak kétszer volt tagja a kezdőcsapatnak Fiél irányítása alatt, és a kevés játékperce miatt arra is kisebb az esélye, hogy bekerüljön a magyar válogatottba (Marco Rossi egyébként szeptemberben és októberben is meghívót küldött neki a nemzeti csapatba, de pályára nem küldte, a legutóbbi keretnek nem volt tagja). Emiatt Dárdai állítólag maga is gondolkodik a váltáson. A szerződése hiába szól 2026 nyaráig, ha a klub és a játékos számára is kedvező ajánlat érkezik, nagyon is elképzelhető a távozása.

A másik négy játékos, aki a lap szerint eladósorba kerülhet a Herthánál: Andreas Bouchalakis, Smail Prevljak, Bilal Hussein és Gustav Christensen.

Az előző idényben még a Dárdai család uralta a Hertha öltözőjét, hiszen Dárdai Pál volt a vezetőedző, és mindhárom fia a csapat tagja volt. Közülük a magyar és a német válogatottság között vívódó legifjabb testvér, a 18 éves Bence a nyáron az élvonalbeli Wolfsburg játékosa lett. Dárdai Pál nemrég tért vissza a klub alkalmazásába játékosmegfigyelőként, Dárdai Márton pedig védőként jelenleg is alapembere a Herthának.