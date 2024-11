Egy Dárdai németként a magyarok ellen – volt már ilyen, ma újra megtörténhet

Dárdai Bence oszlopos tagja a német U19-es válogatottnak, ami persze nem csoda, hiszen tavaly nyáron ezzel a korosztállyal nyerte meg az U17-es Európa-bajnokságot éppen Magyarországon. Akkor és korábban sem lépett pályára azonban a magyar korosztályos csapatok ellen, ám ma ez a pillanat is eljöhet, hiszen a németek ma a magyarok ellen lépnek pályára Cipruson, és Dárdai Bence is tagja az ellenfél keretének.

Dárdai Bence a német válogatott mezében. Forrás: Instagram/Dárdai Bence

A jövő évi, romániai U19-es Eb selejtezőjének első köréből már mindkét csapat továbbjutott, hiszen a németek és a mieink is legyőzték a csoport másik két tagját, Andorrát, illetve Ciprust. Így a két hatpontos csapat egymás ellen dönthet a csoportelsőségről – jelen pillanatban a németek állnak jobban a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően. Dárdai Bence a németek első meccsén, Andorra ellen (2-0) nem játszott, pénteken Ciprus ellen (3-1) viszont már kezdőként 71 percet futballozott.

Dárdai Bence még kivárna a választással

Nagy kérdés, hogy a magyarok ellen vállalja-e a játékot, hiszen a helyzet pikáns: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nemrég megpróbált nyomást helyezni a 18 éves középpályásra azzal, hogy kijelentette, ő készen áll akár már jövőre meghívni Dárdai Bencét a magyar válogatottba.

Arról nincs vita, hogy a Wolfsburg színeiben október óta már egyre többet játszó, és az első Bundesliga-gólját is megszerző játékosnak hosszabb távon abszolút helye lehetne a magyar válogatottban. A kérdés az, hogy ő mit akar.

Dárdai Bence erről legutóbb augusztusban, német klubja honlapjának beszélt nyíltan. Akkor ezt mondta: – Még van időm döntést hozni a felnőttválogatottságról, mert még fiatal vagyok, és sokáig játszhatok az U-válogatottakban. Ha eljön az ideje, dönteni fogok az egyik vagy másik nemzet mellett.

Marco Rossi alapembere már játszott a magyarok ellen

A Berlinben született és ott felnövő legkisebb Dárdai fiút tartják a legtehetségesebbnek a három fivér közül. Mindhárman voltak német utánpótlás-válogatottak, a most 25 éves Palkó a legkevesebbszer, de őt is korábban hívta volna Marco Rossi a magyar válogatottba, mint ahogy 2022 novemberében, lassan napra pontosan két éve végre debütált szülei hazájának a színeiben. A középső testvér, Dárdai Márton 22 évesen már tízszeres magyar válogatott, jelenleg is tagja Rossi keretének, és kedden „egykori hazája”, Németország ellen játszhat a Puskás Arénában a Nemzetek Ligájában. A Hertha védője az, aki korábban fordított felállásban is futballozott már: németként a magyarok ellen.

Dárdai Márton ma már alapembere Marco Rossi magyar válogatottjának. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Dárdai Márton 2022. június 3-án csereként 29 percet játszott a német U21-es válogatottban a magyarok ellen 4-0-ra megnyert Eb-selejtezőn. Akkori magyar ellenfelei közül Kerkez Milossal és Kata Mihállyal már egy felnőtt Eb-t is megjárt közösen Marco Rossi csapatával. Emlékezhetünk, a szövetségi kapitány őt már évekkel korábban hívta volna a magyar válogatottba, 2021 szeptemberében beszélt arról, hogy Márton válaszára várnak, de az nem érkezett meg. Végül Dárdai Márton csak idén januárban döntötte el, hogy magyar válogatott lesz.

A Wolfsburg edzője áradozik róla

Dárdai Bence a németeknek is fontos játékos lehet, hiszen 18 évesen kezdi megvetni a lábát a Bundesligában, és ha töretlen lesz a fejlődése, ott is lehet esélye előrébb lépni. Nem lenne meglepetés, ha bátyjaihoz hasonlóan egyelőre elodázná a válaszadást Rossinak, és egy darabig még nem kötelezné el magát egyik nemzet mellett sem végleg. Nemrég egy hasonló helyzetben lévő tehetség, az osztrák–német Paul Wanner tett így.

Németországban dicsérik Dárdai Bencét, nemrég a Wolfsburg vezetőedzője, Ralph Hasenhüttl áradozott róla: – Mattias Svanberg és Aster Vranckx sérülése miatt Bence természetesen látta az esélyt, hogy bekerülhet a csapatba. Amúgy is jól teljesített a felkészülés során. A fiúknak meg kell és meg is akarjuk adni a sanszot, hogy megmutassák magukat. Ahogy már az utóbbi mérkőzéseken, Heidenheimben is lenyűgöző volt. Nagyon letisztult a játéka, még ha még nem is mindig kilencven percen át. Máris képes rányomni a bélyegét a meccsekre. Ő egy nagyon jó srác, tiszta fejjel. Látszik, hogy egy futballistacsaládból jött. Máris messzire jutott és népszerű a csapatban, mert szuper a karaktere – idézte a szakembert a Metropol.

A németek is aggódnak Dárdai Bence jövője miatt

Dárdai Bence válogatott jövője szempontjából ha sorsdöntő nem is lesz a mai magyar–német U19-es meccs, de az biztos, hogy Németországban is téma a választása. Egy német oldal azzal a felütéssel írt cikket róla, hogy a német szövetség egy újabb tehetséget veszíthet el, mivel a magyarok rástartoltak a Wolfsburg játékosára. Az ő szempontjukból rossz példaként említik a török válogatottat választó Can Uzunt, aki a Frankfurtban mellőzött Lisztes Krisztián előtt áll a sorban, és az algériai válogatottban kikötő Hertha-tehetséget, Ibrahim Mazát.