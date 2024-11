Hivatalos: Dárdai Pál visszatér a Herthához!

Hát sokadszor is megtörtént… Azt tartja a mondás, hogy csak a töltött káposzta jó felmelegítve, ám most már mindehhez hozzátehetjük, a Hertha és Dárdai kapcsolata is örök érvényűnek látszik. Ugyanis újabb fejezet indul a klub és legendája között a Csakfoci.hu információja szerint. Miután Fabian Drescher lett a Hertha Berlin új elnöke – a korábban ideiglenesen megbízott elnököt a szavazatok több mint nyolcvan százalékával választották meg vasárnap a fővárosi klub delegáltjai –, az elsők között bejelentette, hogy a klub legendája, illetve volt játékosa és edzője a jövőben ismét a Herthához tartozik. A volt magyar szövetségi kapitány a klub kelet-európai játékosmegfigyelésért felel majd, és a Hertha márkanagyköveteként is tevékenykedik.

Dárdai sokadszorra tér vissza a berlini klubhoz. Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance

Dárdai játékosként 286 bajnoki mérkőzéssel a mai napig klubrekorder, edzőként pedig a Hertha megmentőjeként tekintenek rá a szurkolók. 1997 és 2011 között összesen 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, majd az utánpótlásban tevékenykedett edzőként. A felnőttcsapatot először 2015 februárja és 2019 nyara, másodszor 2021 januárja és novembere között irányította. A 2022/2023-as idényben harmadik alkalommal vette át a Hertha irányítását, de a csapat nem tudta megőrizni élvonalbeli tagságát, egy évvel később, a másodosztályban pedig a tabella nyolcadik helyén zárt. Ezután köszöntek el újra a korábbi magyar szövetségi kapitánytól.