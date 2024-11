Kubatov Gábor kiállt a légiósok mellett és elmondta a véleményét a magyar sportközvetítésekről

Eredetileg már nyáron „összecsapott” volna egymással a Ferencváros és a tulajdonosváltáson átesett Újpest, ám Tusnádfürdőn végül elmaradt Kubatov Gábor és Ratatics Péter vitája. Ezúttal viszont – pont a Megyeri úton rendezendő vasárnapi derbi előtt – végre egy asztalhoz ültek a felek a Puskás Arénában tartott Sport Forum Hungary konferencián, és Szöllősi György moderálásával ütköztethették a véleményeiket.

Végre összejött a vasárnapi derbi előtt a Fradi és az Újpest elnökének nyilvános beszélgetése Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

Minden Újpest–Fradi, vagy Fradi–Újpest előtt téma a két szurkolótábor közötti feszült viszony, ám az utóbbi években az ultrák – legalábbis nyíltan– nem estek egymásnak sem a stadionokban, sem pedig az utcákon. Persze ennek ellenére messze ezt a két klubot büntetik meg legtöbbször a szurkolóik miatt, legyen szó hazai bajnoki vagy éppen nemzetközi kupameccsekről.

A huhogás ellen vásárolj remekül játszó, színes bőrű labdarúgókat

– Nekünk ezzel sokáig problémánk volt, az Ajax ellen 1995-ben nem tizenöt néző huhogott az Üllői úton, hanem az egész stadion. Aztán remek színes bőrű labdarúgókat szerződtettünk, és megszűnt a probléma… – mondta Kubatov, aki hozzátette, a szurkolói problémák megoldására ott az általuk bevezetett vénaszkenner.

– Be kell vezeti a vénaszkennert, és türelemmel végigcsinálni, kibírni, mire mindenki elfogadja azt. Lesz három és fél év tüntetés, a házad elé jönnek kétezren, nem a legjobb érzés, de aztán elrendeződik minden. Most már azon gondolkozunk, hogy az idegenbeli meccseken is bevezessük a vénaszkenner valamilyen butított változatát – ajánlott egy egyszerűnek tűnő megoldást az újpesti elnöknek Kubatov Gábor.

Ratatics Péter ugyan készséggel elismerte, hogy a Fradi a szurkolók viselkedése terén nagyot lépett előre az utóbbi években, de azért gyorsan hozzátette, van még hova fejlődniük a zöld-fehér ultráknak. Emlékeztetőül felidézte a Groupama Aréna vendégszektorában időzített füstbombát, ami szerencsére nem okozott sérülést senkinek.

– Nem esett senkinek baja, de minden akcióra reakció a válasz. Hogy magyarázzam el a saját szurkolóinknak, hogy amit ott lehet, azt itt nem lehet? – tette fel a kérdést az Újpest elnöke.

Az idegenlégiós kontra magyar játékos kérdésben is teljesen másként gondolkodik a két klubvezető. Amíg a Fradi az eredményességre hivatkozva a külföldi játékosok mellett teszi le a voksát, addig az újpestiek a tehetséggondozásra és a jó magyar játékosok kinevelésére helyezik a hangsúlyt.

Mindkét klubelnök Abu Fanival példálózott a légiósok kontra magyar játékosok vitájában Fotó: Szigetváry Zsolt

– Kipróbáltunk több magyart a Diósgyőr ellen, nulla három volt a félidőben… Minden magyar gyereknek ki van nyitva az ajtó nálunk, de legyenek jobbak, mint Abu Fani. Ha az MLSZ hoz olyan szabályt, hogy szabályozza a légiósok számát, azzal nagy károkat okozna a magyar labdarúgásnak, nemzetközi szinten nem tudnánk ilyen versenyképesek lenni – jelentette ki Kubatov Gábor, amire Ratatics Péter csak annyit válaszolt: „A mi felelősségünk, hogy neveljünk jobb hazai játékosokat, mint amilyen Abu Fani.”

A Ferencváros elnöke nem kímélte az M4 Sportot sem, élesen kritizálta a televíziós meccsközvetítéseket.

– Az NB I-es közvetítések végtelenül unalmasak és rosszak. Egy meccsen átlagban négyszázhatvan vágás van, Németországban ezerkétszáz, Angliában kétezer-négyszáz. Nézi hétszázezer ember, és rossz terméket lát. Próbálom kijárni az Antenna Hungáriánál és a Magyar Televíziónál, hogy végre izgalmas közvetítéseket lássunk, hogy a látványosabban eladott televíziós meccseket látva még többen mondják azt: legközelebb menjünk ki erre vagy arra a mérkőzésre – szólt Kubatov Gábor kemény bírálata.

Új helyen új stadion és egy élménypark

Ratatics Péter elárulta, hova tervezik felépíteni a lila-fehérek új, modern stadionját.

– Teljesen új környezetbe költözünk, és cél a kerület közigazgatási határain belül maradni. A Fóti úton van százötvenezer négyzetméteren egy régi Tungsram-telep a rozsdaövezetben, ahol nemcsak stadiont, hanem egy egész élményparkot tudnánk felépíteni. Szívesen tanulunk a Fraditól stadionépítésben, átveszünk mindent, amit jól csináltak, a hibáikat pedig kijavítjuk – közölte a lila-fehér klubelnök.