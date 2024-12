Megingott a Guardiolába vetett bizalom? Haaland válaszolt

Október vége óta mindössze egy mérkőzést nyert meg a Manchester City, vereségekből viszont bőven kijutott a csapatnak. Erling Haalandék szombaton az Aston Villa vendégeként is elhasaltak, csak Phil Foden kései góljának köszönhetően sikerült kozmetikázniuk az eredményt, így 2-1-re kaptak ki.

Haaland magában keresi a hibát

Pep Guardiola együttesére jellemző, hogy ősszel elhullajt néhány pontot, de a mostanihoz hasonló bukássorozatra még nem volt példa náluk. De Haaland bízik benne, hogy együtt, Guardiola vezetésével képesek kimászni a gödörből.

– Hét év alatt hatszor nyerte meg a Premier League-t, biztosan megtalálja majd a megoldást. Minden évben sikerül neki. Hiszünk benne, és most keményebben kell dolgoznunk, mint valaha – jelentette ki a norvég óriás, akinek nem ez volt élete meccse, mindössze egyszer ért labdába az ellenfél tizenhatosán belül, összességében pedig zsinórban harmadik mérkőzésén nem talált be. – Én először mindig magamba nézek. Nem voltam elég jó az utóbbi időben, nem lőttem be a helyzeteim.

Haalandnak nem megy úgy a játék, mint az előző idényekben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Guardiola aztán „visszaadta a kölcsönt”. – Nem értek egyet vele, nélküle még rosszabb lenne a helyzet. De tetszik, hogy így éreznek a játékosok. Ez az egyetlen lehetőség, hogy javuljunk – húzta alá a Manchester City menedzsere, arra utalva, hogy mindenkinek magába kell néznie, mint ahogy azt korábban ő is megtette.

Az égszínkékeknek a góllövés is gondot okoz, de a védekezésbe is gyakran hiba csúszik, a kontrákkal nem tudnak mit kezdeni. Guardiola szerint részben a sérülések miatt van ez így.

– Rajtunk múlik, hogy mi lesz. A megoldás, hogy hadisorba állítsuk a játékosainkat. Csak egy egészséges középső védőnk van, ez megnehezíti a dolgunkat. Olyan gólokat kapunk, mint amilyeneket korábban nem, és nem szerzünk olyan gólokat, mint régen. De a futballban nem lehet csak egy okot keresni, sok minden van hatással erre – magyarázta a katalán edző. – Tavaly megnyertük a Premier League-t, de amikor itt játszottunk, kikaptunk. Optimistának kell maradnunk, és én teljes mértékben megbízom a srácokban.