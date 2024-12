Szoboszlai több statisztikában is a Premier League második legjobb játékosa

Szoboszlai Dominik eddigi profi pályafutása legtöbb gólos bajnoki szezonját 2017/18-ban érte el, amikor a Lieferingben 33 mérkőzésen 10 gólig jutott és 7 gólpasszt is kiosztott. Az osztrák kiscsapatban 42 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 16 találat és 11 gólpassz állt a neve mellett. A 2019/20-as szezonban az RB Salzburg színeiben 9 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott az osztrák Bundesligában, ahol az volt a legkiemelkedőbb éve. Őt választották a szezon legjobb játékosának. 2020. június 6-án a Sturm Graz (5-1), majd november 28-án a St. Pölten ellen 8-2-re megnyert bajnokin is mesterhármast jegyzett. A salzburgi időszaka alatt összesen 83 tétmérkőzésen 26 gólt szerzett és 34 gólpasszt adott. Az RB Leipzig színeiben két szezon alatt 62 találkozón 12 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, ami ugyancsak kiváló teljesítménynek számít középpályásként, ám ezek a statisztikák is jól mutatják, hogy ott nem elsősorban a gólszerzés volt az elsődleges feladata. Ami a szezononkénti lebontást illeti, mindkét évben hat gólig és nyolc gólpasszig jutott 31-31 meccsen. Ami pedig a Liverpoolt illeti, az első Premier League szezonjában három gólt szerzett, és két gólpasszt adott, mindezt 33 összecsapáson. Ehhez jön hozzá az idei szezonban lőtt egy gólja és két asszisztja, így összesen 46 mérkőzésen 4-4 gólig és gólpasszig jutott.

Szoboszlai Dominik és Phil Foden (Manchester City) párharca Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik játékában több jelentős változás is történt, miután Arne Slot váltotta Jürgen Kloppot a Liverpool vezetőedzői posztján, a holland érkezésével előrébb tolt szerepköre van a magyar focistának, ami a gólokban azonban még nem igazán mutatkozik meg. Korábban Klopp alatt gyakran védekező középpályásként játszott, elvégezve a „piszkos munkát”, Slot inkább a támadó középpályás (10-es) pozícióban számít rá, ami Szoboszlai eredeti posztja. Akkor mi lehet az oka, hogy kevesebb gól szerez? Korábban Szoboszlai többet lőtt távolról, az új rendszerben a csapat közelebb viszi a labdát a kapuhoz, így Szoboszlai is kevesebbszer próbálkozik messziről.

Ha a gólokban nem is, Szoboszlai más területeken kiemelkedően teljesít. A passzolásban, kulcspasszokban és futásmennyiségben a liga élmezőnyébe tartozik. Arról nem is beszélve, hogy Arne Slot elégedett a teljesítményével, ami talán a legfontosabb szempont.

Szoboszlai Dominik kiváló teljesítményét több statisztika is jól szemlélteti. December 1-jén a Manchester City elleni mérkőzésen (2-0) 57 passzából 47 volt pontos, ami 82 százalékos hatékonyságot jelent. Ezen a meccsen 71 labdaérintése volt. Korábban a Bologna elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (2-0) 84 százalékos passzpontossággal játszott (36/43). Ezen a találkozón egy gólpassza és egy kulcspassza volt. A labdaszerzésben és védekező munkában is kimagasló teljesítményt nyújtott. A City ellen hat párharcból négyet megnyert és két szerelést hajtott végre. A Bologna elleni meccsen öt párharcot nyert meg hétből, négy labdaszerzés, két szerelés és egy fontos blokk került a statisztikájába. Támadásban és védekezésben aktívan részt vesz a játékban.

Szoboszlai Dominik passzjátéka rendkívül hatékony

A 2024/2025-ös szezonban 86,55 százalékos a passzpontossága, és átlagosan 48,01 passzt ad mérkőzésenként. A találkozónkénti 61,9 passzkísérletével a második legtöbbet passzol a ligában, és a kulcspasszok tekintetében 1,9-es átlaggal is a második legjobb a ligában. Mérkőzésenként 2,4 sikeres hosszú passzt ad, ezzel a kilencedik. A pontos rövid passzok (51,7/meccs) listáján a második helyen áll a ligában. Összességében Szoboszlai passzjátéka rendkívül hatékony, mind mennyiségben, mind minőségben kiemelkedik a Premier League mezőnyéből.