Az angolok szerint Szoboszlai ezért szorulhat ki a Liverpool kezdőjéből

Három-négy naponta pályára lép a Liverpool a szezon legintenzívebb időszakában. Vasárnap még a Manchester City ellen aratott magabiztos és a bajnoki cím szempontjából is igen fontos 2-0-s győzelmet Arne Slot csapata, amely így 11 pontra növelte előnyét a címvédő előtt a Premier League első helyén. Szoboszlai Dominik élete egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a rangadón, az angol sajtó leborult a lábai előtt, több lap is kilences osztályzatot adott neki, a Telegraph.co.uk szerint pedig az első 45 perce egyenesen a legjobb félideje volt a Liverpool mezében.

Szoboszlai a Manchester City ellen a Liverpool egyik legjobbja volt. Fotó: Europress/AFP/Adrian Dennis

Hiába a sok dicséret, Szoboszlai újra a kispadon találhatja magát, akárcsak egy héttel ezelőtt, amikor a Southampton elleni idénybeli első bajnoki gólja után a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen csak a hajrára állhatott be néhány percre. Legalábbis az angliai meccselőzetesek egyöntetűen arra számítanak, hogy Szoboszlai helyett újra Curtis Jones kaphat lehetőséget a kezdőben a Newcastle United otthonában.

„Curtis Jones pihenőt kapott Szoboszlai Dominik játékával a Manchester City ellen, de a helyi születésű középpályásnak vissza kellene térnie a kezdőbe. Jones a liverpooli karrierje legjobb formájának örvend Slot irányításával, és kulcsszerepe lesz abban, hogy a vendégek a kezükbe vegyék az irányítást ezen a meccsen” – írja az Express.co.uk.

A lap véleményét osztotta mások mellett a Yahoo Sports és a Liverpoolra szakosodott This is Anfield nevű oldal is, amelyek egyaránt Jonest jelölték a várható kezdőjükbe, amelyből Szoboszlai kimaradt.

A Liverpool edzőjének nehézséget okoz a kezdő kijelölése

Arne Slot bár konkrétumokat nem mondott a Newcastle elleni meccset felvezető sajtótájékoztatóján, de maga is utalt arra, hogy továbbra is forgatni kívánja a játékosait, hogy bírják szusszal az erőltetett menetet.

– Úgy érzem, hogy minden egyes alkalommal nagy döntéseket kell meghoznom, amikor kijelölöm a kezdőnket – fogalmazott a holland edző. – Ha megnézzük a legutóbbi meccset a Manchester City ellen, akkor nem volt kezdő Darwin Núnez, Curtis Jones, Endo Wataru, Harvey Elliott és Jarell Quansah sem. A Liverpool edzőjeként ezek mindig nehéz döntések, mert annyi minőségi játékosunk van.

Jones alighanem valóban azok közé tartozik, akiknek a formáját Slot ki szeretné aknázni, hiszen az angol válogatottba is berobbanó középpályás Szoboszlai City elleni teljesítményéhez hasonlóan a Real Madrid elleni győzelem egyik főszereplője volt a múlt héten. Ezután ő került a kispadra a magyar miatt, és állt be csak a hajrára a City ellen. A két futballista rotálása tehát az angliai jóslatok szerint a Newcastle ellen folytatódhat, ezúttal Curtis javára Szoboszlaival szemben.

Szoboszlai tavaly majdnem a Newcastle United játékosa lett

A mostani ellenfél tavaly nyáron közel járt ahhoz, hogy a Liverpoolt megelőzve szerződtesse Lipcséből a magyar válogatott csapatkapitányát, de Szoboszlai most már egyértelműen jól járt azzal, hogy nem csábult el a szaúdi pénzen megerősített klub hívására, és végül a Liverpoolba igazolhatott. Jelenleg ugyanis csapatával az Arsenal és a Chelsea előtt kilencpontos előnnyel vezeti a Premier League-et, míg a Newcastle a 11. helyen áll.

A győzelem újra sokat érhet a Liverpoolnak, hiszen az egyik nagy bajnoki rivális, a jelenleg második helyezett Arsenal rangadót vív a Manchester United ellen, amely az új edzője, Rúben Amorim irányításával legutóbb 4-0-ra kiütötte az Evertont, és képes lehet pontot rabolni az ágyúsoktól.

Premier League, 14. forduló, szerdai meccsek:

Everton–Wolverhampton Wanderers 20.30

Manchester City–Nottingham Forest 20.30

Newcastle United–Liverpool 20.30 (tv.: Match 4)

Southampton–Chelsea 20.30

Arsenal–Manchester United 21.15 (tv.: Spíler 1)

Aston Villa–Brentford 21.15