Szoboszlai vagy Jones? Angliában már sejtik, melyikük kezdhet az ősz rangadóján

Arne Slot rendszeresen forgatja játékosait a Liverpool kezdőjében, és ha abból indulunk ki, hogy Szoboszlai Dominik szerdán, a Real Madrid ellen (2-0) a kispadról csak percekre szállt be a hajrára, akkor viszonylag egyértelműnek tűnik, hogy a holland edző terve szerint a Manchester City elleni rangadón kezdő lehet majd. Igen ám, csakhogy a Real ellen a magyar középpályás helyén játszó Curtis Jones újra a meccs egyik legjobbja volt, akit Slot sem győzött dicsérni a lefújás után, így máris bizonytalanná válhat az eredeti elképzelés.

Szoboszlai múlt héten gólt lőtt a Southampton ellen (Fotó: Justin Tallis)

Abban a legtöbb angliai meccselőzetes egyetért, hogy a Liverpool három belső középpályása közül a Real Madrid ellen a meccs emberének megválasztott Alexis Mac Allister, illetve a holland Ryan Gravenberch helye biztos a kezdőben a City ellen is, így az a kérdés, hogy a harmadik henger a motorban Szoboszlai vagy Jones lesz-e.

Szoboszlai Dominik vagy Curtis Jones?

„A Liverpoolnál Slot Szoboszlait teheti Curtis helyére, miután szerdán a magyar játékos az utolsó percekre váltotta a pályán az angolt” – jósolja a Sky Sports.

„Curtis Jones egyértelműen esélyes a kezdőre, de úgy vélem, hogy Szoboszlait a Real Madrid ellen pihentették, így teljesen feltöltődhetett a City ellen” – írja a Rush the Kop szerzője, aki tehát arra számít, hogy a magyar kaphat bizalmat.

Erre számít a másik Liverpoolra szakosodott oldal, a This is Anfield is: „Szoboszlai Dominik a hét közepén mindössze hét percnyi játék után bejátszhatja a középpályát, és átveheti a gyeplőt a lenyűgöző Curtis Jonestól” – írják. Az oldal szerint így állhat fel a Liverpool a Manchester City ellen:

Így állhat fel a Liverpool a Manchester City ellen (Forrás: This is Anfield)

Ez a kezdő egyébként négy változtatást jelentene a Real Madrid ellenihez képest: a sérüléséből visszatérő Trent Alexander-Arnold kapna lehetőséget a megsérülő Conor Bradley helyén, Joe Gomez váltaná a sérült Ibrahima Konatét, Szoboszlai Jonest és Cody Gakpo kerülne a támadósorba Darwin Núnez helyett.

Vannak azért olyan vélemények is, amelyek Jones mellett tartanak ki Szoboszlaival szemben. „Valószínűleg Jones kezd a magyar előtt a City elleni rangadón is az Anfielden” – várja a One Football, amely az angol középpályást méltatta cikkében, miszerint a Liverpool legendája, Steven Gerrard már az akadémián megmondta a fiatal Jonesról, hogy óriási sztár lesz belőle.

A Liverpool szárnyal, a Manchester City gödörben

A Liverpool 12 meccséből 10-et megnyert, ami mellett egy-egy döntetlen és vereség van a Premier League-mérlegében, miközben a BL-ben ötből ötször győzött. Ezek alapján sokak szerint jelenleg a legjobb formában lévő csapat egész Európában.

Eközben a Manchester City válságban van, zsinórban öt tétmeccset vesztett el, ami Pep Guardiola edzői karrierje alatt soha korábban nem fordult elő, majd ezt követte a hét közben a Feyenoord elleni BL-meccs, amelyet 3-0-s előnyről adott le 3-3-as döntetlenre.

– Érdekes most a Cityvel játszani, mert a legutóbbi meccsek eredményei miatt sokan megkérdőjelezik a csapatot, de én nem tartozom közéjük – jelezte Arne Slot, akit a Liverpool honlapja idézett. – Nyilvánvaló, hogy a City mostanában nem a megszokott színvonalon teljesít, ám még mindig az egyik, ha nem a legjobb menedzsere van a világon, számos csúcskategóriás játékosa van és rendelkezik a siker kultúrájával, ami alatt éppen azt értem, hogy akkor sem lehet leírni, amikor kevésbé eredményes időszakában van. Hogy világos legyen, továbbra is a City az egyik legjobb csapat az országban és az egész világon is, így kell készülnünk a mérkőzésre.

Guardiola: December van, nem számít, mi történik

Pep Guardiola a rangadó jelentőségét igyekezett előre mérsékelni.

– Én mindig csak március, április környékén gondolok a célokra. Hol tartunk most? Novemberben, decemberben nem számít, hogy mi történik vasárnap. Ha nem hozzuk az eredmény, nehezebb lesz a helyzetünk, de még mindig rengeteg meccs lesz hátra – vélekedett a spanyol edző, aki főleg azt szeretné, hogy a sérültjei visszatérjenek, és újra azt a játékot nyújthassa a csapata, amire képes.

Az aranylabdás Rodri és Oscar Bobb hosszabb ideje sérült a City játékosai közül, de Jérémy Doku, Rúben Dias, John Stones, Manuel Akanji, Nathan Aké, Kyle Walker, Kevin De Bruyne és Jack Grealish is hagyott ki több-kevesebb meccset.

Premier League, 13. forduló, vasárnap:

Liverpool–Manchester City 17.00 (tv.: Spíler 1)