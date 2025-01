Szoboszlaiéknak elég egy pont a BL-nyolcaddöntőhöz

Nem volt még egy olyan klub a megújult Bajnokok Ligájában, mint a Liverpool, amely az alapszakasz első hat fordulójában nemhogy nem kapott ki, hanem még csak pontot sem veszített, így a másfél hónapnyi szünet után az élről várja a folytatást. Az Arne Slot vezette angol együttes három ponttal előzi meg a második Barcelonát, és már továbbjutott, ráadásul csak egy pontot kell gyűjtenie a maradék két körben ahhoz, hogy egyenes ágon a nyolcaddöntős mezőny tagja legyen, azaz egy párharcot kihagyhasson, ami jól jön a sűrű menetrendben.

Vélhetően a Lille ellen is lesz oka örülni a Liverpool játékosainak Fotó: AFP

A hiányzó egy pontot kedden a Lille ellen gyűjtheti be a Liverpool. De már csak azért is, mert az Anfielden rendezik a találkozót, Slot nem elégedne meg egy döntetlennel. A holnapi ugyanakkor nem lesz könnyű menet, a Lille szeptember közepe óta nem kapott ki, a Bajnokok Ligájában öt meccs óta veretlen, közben nagy csapatok skalpját gyűjtötte be. Arról nem is beszélve, hogy a franciák 13 szerzett pontjukkal a tabella nyolcadik helyén állnak, még a továbbjutásuk sem biztos, és alighanem szeretnék ők is inkább az első nyolc hely valamelyikét megkaparintani, hogy ne kelljen egy további párharcot megvívniuk azért, hogy a nyolcaddöntőben szerepeljenek.

– Bár csak egy pontra van szükségünk, hogy elérjük a célunkat, és a legjobb nyolcban végezve jussunk tovább, de minden meccset meg akarunk nyerni, főleg a saját közönségünk előtt

– mondta a tegnapi sajtótájékoztatóján Arne Slot, majd csapata következő ellenfelét dicsérte. – Nem lep meg, de lenyűgöz a teljesítményük. Az Atléticót és a Realt is legyőzték, először mindkét alkalommal meg voltam lepődve, de aztán láttam néhány meccsüket, és láttam, hogy megérdemelten nyertek. És nem szabad elfelejteni, hogy nem az övéké volt a legkönnyebb sorsolás. A huszonegy meccsből álló veretlenségi sorozat még többet elárul róluk.

Dani Olmo újra pályára léphet a Barcelonában Fotó: AFP

A BL előző idényében döntős Borussia Dortmundra is fontos meccs vár. A jelenlegi kiírásban kilencedik együttes sorozatban három bajnoki vereséggel a háta mögött Bolognába látogat, és fontos lenne legalább egy pontot szereznie, de leginkább győznie az automatikus nyolcaddöntős szereplés kivívása miatt. Az egyenes ági tizenhat közé jutás szempontjából kedvező helyzetben lévő együttesek közül a Liverpool mögött

a tabellán második Barcelona a 15. helyen álló Benfica vendége lesz, míg a német bajnoki címvédő, a BL-alapszakaszban most negyedik Bayer Leverkusen a 11. Atlético Madrid vendégeként játszik rangadót.

Az ötödik Aston Villát a 16. Monaco fogadja, az egyelőre rájátszást érő, 14. pozícióban található Juventus pedig a 19. Club Brugge otthonában szerepel. Az ötmeccses sikertelenségi sorozatban lévő Atalanta nagyot léphet előre a legjobb tizenhat közé kerülésért, ha a papírformának megfelelően otthon legyőzi az osztrák Sturm Graz együttesét.

A BL megújult kiírása szerint az alapszakaszból az első nyolc helyezett jut egyenesen a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a tizenhat közé jutásért, míg az utolsó tizenkét együttes kiesik.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló, keddi mérkőzések:

Atalanta (olasz)–Sturm Graz (osztrák) 18.45 (tv: Sport 2), AS Monaco (francia)–Aston Villa (angol) 18.45 (Sport 1), Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) 21.00, Club Brugge (belga)–Juventus (olasz) 21.00, Atlético Madrid (spanyol)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (Sport 2), Benfica (portugál)–FC Barcelona (spanyol) 21.00, Liverpool (angol)–Lille (francia) 21.00 (Sport 1), Bologna (olasz)–Borussia Dortmund (német) 21.00, Crvena zvezda (szerb)–PSV Eindhoven (holland) 21.00.