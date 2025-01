Aggasztó Schäfer András helyzete a Bundesligában, bezzeg Dárdai Bence

A Bundesliga 16. fordulójában három magyar érdekeltségű meccset is rendeztek szombaton, de csak egyen lépett pályára magyar futballista. Pontosabban jelen állás szerint csak félig magyar, hiszen Dárdai Bence egyelőre a német utánpótlás-válogatottban szerepel. Marco Rossi már jelezte, hogy ő készen áll behívni a magyar válogatottba a Wolfsburg 18 éve tehetségét, de válasz egyelőre nem érkezett. A legkisebb Dárdai fiú az ősszel robbant be a német élvonalba, és továbbra is élvezi a bizalmat, a Hoffenheim ellen újra kezdő volt, csak a 79. percben cserélték le az idegenben 1-0-ra megnyert találkozón.

Dárdai Bence kezdő volt a Wolfsburgban. Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Schäfer András ugyanakkor végig a kispadon ült az Union Berlin meccsén a Heidenheim otthonában. Ezen a találkozón debütált a csapat élén Steffen Baumgart vezetőedző, méghozzá nem jól, hiszen 2-0-ra kikaptak a berliniek. Magyar szemszögből ennél is nagyobb baj, hogy Schäfer az eddigiek alapján nem tartozik az új edző kedvencei közé.

Az edzőmeccs után élesben is aggasztó Schäfer András helyzete

A csődközelbe került Haladás megsegítése miatt Németországban is dicsért válogatott középpályás már az ősszel sem volt alapember az Unionban, 13-szor lépett pályára a bajnokságban, de csak hétszer volt kezdő. Jó jel volt, hogy az utolsó három, decemberi meccsre bekerült a kezdőbe, gól és gólpassz is fűződött ezeken a nevéhez, ám ezután leváltották Bo Svensson edzőt.

Az új főnök Baumgart lett, s mint arra a Metropol felhívta a figyelmet, az egyetlen felkészülési meccsen csak csereként küldte be Schäfert, akit aztán ennek ellenére le is cserélt.

Ez már eleve nem volt jó előjel a Bundesliga 2025-ös folytatása előtt, és be is következett az, amire utalt: Schäfer a Heidenheim ellen egyetlen percet sem kapott a bizonyításra. Mivel a csapat kikapott, Baumgart talán átgondolja a dolgot, és ad esélyt a magyar középpályásnak, de az biztos, hogy nem indult jól a közös munka.

Lisztes Krisztián ideje még mindig nem jött el

Egyelőre ifjabb Lisztes Krisztián számára sem történt meg az áttörés az Eintracht Frankfurtban. Ugyan a klub vezérigazgatója novemberben arról beszélt, hogy tavasszal eljöhet a magyar játékos ideje, a St. Pauli otthonában továbbra sem volt ott a meccskeretben – a Frankfurt egyébiránt 1-0-ra győzött idegenben.